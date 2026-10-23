आमिर खान हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर गए थे। यहां एक कार्यक्रम के दौरान वह अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें करते हुए भावुक हो गए। आमिर ने बताया कि करीब 30 साल तक वह अपने काम में इतने व्यस्त रहे कि अपने रिश्तों और परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाए। कोविड के दौरान जब उन्होंने अपनी जिंदगी पर गौर किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि काम के चक्कर में उन्होंने कितना कुछ खो दिया। इस दौरान आमिर ने अपनी फिल्मों ‘3 इडियट्स’ और ‘अंदाज अपना अपना’ के सीक्वल पर भी बात की। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि चीन में उनकी फिल्में इतनी पसंद क्यों की जाती हैं।

आमिर खान को हुआ रिश्ते खोने का एहसास

कार्यक्रम के दौरान आमिर ने कोविड लॉकडाउन के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि काम के पीछे भागते हुए उनकी जिंदगी के करीब 30 साल निकल गए।

उन्होंने कहा, “जब मैं कोविड के दौरान बैठा हुआ था, तो सोच रहा था कि मेरी जिंदगी के करीब 30 साल बीत चुके हैं। एक या दो साल, यहां तक कि पांच साल तक अपने काम में पूरी तरह डूबकर पागलों की तरह काम करना ठीक है। लेकिन अगर ऐसा 30 साल तक चलता रहे, तो आप अपने रिश्ते खो देते हैं। आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और अब वे वयस्क हैं। उस समय मुझे बहुत गहरे नुकसान का एहसास हुआ।”

अपनी जिंदगी के इस पहलू पर बात करते हुए आमिर भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जब दर्शकों ने उन्हें भावुक होते देखा, तो उनमें से एक व्यक्ति उठा और उनके लिए टिश्यू बॉक्स लेकर आया।

आमिर ने आगे कहा, “मैं खुश हूं कि यह विचार मेरे मन में तब आया, जब मैं 56 साल का था, न कि 86 साल की उम्र में। उस समय तक चीजों को बदलने के लिए शायद बहुत देर हो चुकी होती।”

‘3 इडियट्स’ के सीक्वल पर आमिर ने दिया अपडेट

इस कार्यक्रम में आमिर ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘3 इडियट्स’ के सीक्वल को लेकर भी बात की। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आमिर के साथ आर माधवन और शरमन जोशी नजर आए थे। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इसके सीक्वल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है।

राजकुमार हिरानी पहले ही फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू होने की जानकारी दे चुके हैं। अब आमिर ने भी बताया है कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है।

अभिनेता ने कहा, “दरअसल, उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में जब मैं वापस लौटूंगा, तो वह मुझे स्क्रिप्ट का फाइनल वर्जन सुनाएंगे। तो बस, उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो।”

आमिर के इस बयान के बाद फिल्म के सीक्वल को लेकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ सकती है। हालांकि, फिल्म की शूटिंग और रिलीज को लेकर अभी कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है।

‘अंदाज अपना अपना’ के सीक्वल पर क्या बोले आमिर?

आमिर ने अपनी दूसरी चर्चित फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ के सीक्वल पर भी बात की। साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था। इसमें आमिर खान के साथ सलमान खान, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन नजर आए थे।

रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन बाद में इसे खूब पसंद किया जाने लगा और यह कल्ट क्लासिक बन गई। आज भी फिल्म के कई सीन और डायलॉग दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं।

हाल ही में राजकुमार संतोषी ने आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के साथ फिल्म ‘बंटवारा 1947’ पर काम किया है। ऐसे में ‘अंदाज अपना अपना’ के सीक्वल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

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इस बारे में आमिर ने कहा, “मुझे पता है कि राज संतोषी किसी चीज पर काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है।”फिलहाल, आमिर के इस बयान से इतना जरूर साफ है कि फिल्म को लेकर बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन सीक्वल कब बनेगा, इस पर अभी कुछ तय नहीं है।

जब आमिर को लगने लगा था कि उनका करियर डूब रहा है

आमिर ने बातचीत के दौरान अपने करियर के शुरुआती दिनों के संघर्ष को भी याद किया। फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ से उन्हें शानदार पहचान मिली थी, लेकिन इसके बाद उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं।

आमिर ने एक के बाद एक करीब एक दर्जन फिल्में साइन कर ली थीं। हालांकि, धीरे-धीरे उन्हें लगने लगा कि वह जिस तरह की फिल्में करना चाहते हैं, वैसा काम नहीं हो पा रहा है। लगातार फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उन्हें ‘वन फिल्म वंडर’ कहा जाने लगा। यानी ऐसा अभिनेता, जिसे सिर्फ एक हिट फिल्म की वजह से पहचान मिली हो।

उस दौर के बारे में बात करते हुए आमिर ने कहा, “उस समय मानसिक और भावनात्मक रूप से मुझे ऐसा लगता था, जैसे मैं दलदल में फंस गया हूं। मैं धीरे-धीरे उसमें डूब रहा हूं और जितना बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, उतना ही गहराई में जाता जा रहा हूं।”

आमिर ने बताया कि इस मुश्किल दौर के बाद उन्होंने अपने काम करने का तरीका बदलने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब वह सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम करेंगे, जिनकी कहानी उन्हें सच में पसंद आएगी।

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महेश भट्ट की फिल्म को भी कर दिया था मना

आमिर ने बताया कि करियर के मुश्किल दौर में निर्देशक महेश भट्ट ने भी उन्हें एक फिल्म ऑफर की थी। उस समय तक महेश भट्ट कई सफल फिल्में बना चुके थे, लेकिन आमिर को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई। ऐसे में उन्होंने भारी मन से फिल्म करने से मना कर दिया। आमिर के लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त उनका करियर पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था।

इस फैसले को याद करते हुए आमिर ने कहा, “अगर मैंने उस समय समझौता कर लिया होता और व्यावहारिक बनकर यह कह दिया होता कि हां सर, मैं यह फिल्म कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा करियर समझौतों की एक लंबी कहानी बनकर रह जाता।”

आमिर की बातों से साफ है कि उन्होंने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ फिल्मों की संख्या पर ध्यान देने के बजाय अपनी पसंद और कहानी पर भरोसा करना जरूरी समझा।

आखिरी बार इस फिल्म में नजर आए थे आमिर खान

आमिर खान को आखिरी बार साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वह ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ और ‘कुली’ में कैमियो भूमिकाओं में भी नजर आए थे।