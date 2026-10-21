एक ऐसा एक्टर जो अपने किरदार में जान डालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जहां उन्होंने अपने काम की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की हदें पार की हैं, जिसे करने से पहले कोई भी दो बार सोचेगा।

ऐसा ही एक किस्सा है जहां उन्होंने एक क्लाइमेक्स सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए लगातार 10 दिनों तक नहाना तक छोड़ दिया था। आखिर ऐसा क्या था उस सीन में, जिसके लिए आमिर ने खुद को इस हद तक बदल लिया? आइए जानते हैं परफेक्शनिस्ट से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा।

साल 1998, फिल्म ‘गुलाम’, फिल्म में आमिर खान ने सिद्धार्थ नाम के किरदार को प्ले किया था। जो एक शौकिया मुक्केबाज था। फिल्म के एक छोटे से सीन के लिए आमिर खान 10-12 दिन नहाए ही नहीं। इस बात का खुलासा खुद आमिर खान ने एबीपी के साथ बातचीत में किया था।

10 दिन तक नहीं नहाए आमिर खान

दरअसल, फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में आमिर खान और विलेन के बीच एक फाइट सीन था, जिसके लिए आमिर खान ने विलेन की जमकर पिटाई की थी। आमिर के चेहरे पर काफी खून और धूल जम गई थी। सीन लंबा था इसलिए आमिर खान अपना मेकअप चेंज नहीं करना चाहते थे।

यह भी पढ़ें- Ramayana Ravana Tandav Song: माथे पर भस्म, डमरू-त्रिशूल लिए यश का दिखा रौद्र रूप, 5 भाषाओं में रिलीज हुआ नया गाना

इस सीन को पूरा करने में 12 दिन लग गए और इस दौरान आमिर बिना नहाए उसी लुक में सेट पर रहे। उस एक फाइटिंग सीन में परफेक्शन लाने के लिए आमिर ने 10 से 12 दिन ना नहाने का बलिदान दिया, जिसकी वजह से उन्हें बाद में खुजली और एलर्जी भी हो गई।

महेश भट्ट ने छोड़ दी बीच में ही फिल्म की शूटिंग

इस फिल्म से जुड़ी कई कंट्रोवर्सी भी रहीं। जिनमें से एक ये भी थी कि इस फिल्म की निर्देशन महेश भट्ट ने शुरू किया लेकिन पूरा इसे विक्रम भट्ट ने किया था। दरअसल, फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश भट्ट और आमिर खान के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों के बीच बढ़ती बहस के चलते महेश भट्ट ने फिल्म के निर्देशन से पीछे हटने का फैसला कर लिया।

यह भी पढ़ें- प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस और बेटी के साथ मनाया दशहरा, कन्या पूजन करते दिखा परिवार | Photos

जब निर्माता को करनी पड़ी दखलअंदाजी

मामला जब गंभीर हो गया, तो निर्माता मुकेश भट्ट को इन सब में दखल देना पड़ा। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आमिर खान को फिल्म में काम जारी रखने के लिए राजी किया। इसके बाद फिल्म के निर्देशन की कमान विक्रम भट्ट को सौंप दी गई। बाद में यही वो फिल्म थी जिसका गाना ‘आती क्या खंडाला’ काफी वायरल हुआ, बल्कि आज भी लोगों को काफी पसंद आता है।