आमिर खान के भाई और अभिनेता रह चुके फैसल खान ने अपने परिवार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। कुछ महीने पहले फैसल ने आरोप लगाया था कि उनका परिवार उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। इसके बाद आमिर खान और उनके परिवार ने बयान जारी कर कहा था कि फैसल मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए उनकी बातों पर भरोसा न किया जाए।

अब फैसल खान ने दावा किया है कि एक सरकारी अस्पताल ने उनकी मानसिक स्थिति को लेकर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। साथ ही उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए अपने पिछले व्यवहार के लिए परिवार से माफी मांगते हुए उन्हें माफ करने की अपील भी की है।

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मां और बहन से फैसल ने मांगी माफी

उज्ज्वल त्रिवेदी के पॉडकास्ट में बात करते हुए फैसल ने कहा, “सबसे पहले मैं अपनी अम्मी से माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने परिवार की बातें सार्वजनिक रूप से कह दीं। मैं अम्मी और निखत से भी माफी मांगता हूं। इंसान कभी-कभी लंबे समय से दबे हुए अपने जज़्बातों में बहकर सब कुछ कह देता है। मैंने निखत और उनके पति संतोष हेगड़े के बारे में भी जरूरत से ज्यादा बातें कह दी थीं, जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थीं। यह मेरी गलती थी।”

बता दें कि आमिर और फैसल की बड़ी बहन निखत खान भी एक अभिनेत्री हैं। फैसल ने आगे कहा, “अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं सबसे माफी मांग रहा हूं। मैंने आमिर के बारे में भी गलत बातें कही थीं। मैं चाहता हूं कि आगे हम सभी अच्छे रिश्ते बनाए रखें और हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो।”

परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता हूं: फैसल

फैसल खान ने अपनी मानसिक बीमारी से जुड़े पुराने विवाद पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा, “वह मेरे जीवन का एक अलग दौर था। जब मेरा परिवार मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था, तो हो सकता है कि उनकी जांच सही न रही हो। बाद में जब अदालत ने मुझे सरकारी अस्पताल भेजा, तो वहां से मुझे क्लीन चिट मिल गई थी। यह भी संभव है कि कुछ डॉक्टरों ने मेरे परिवार को गलत जानकारी दी हो।”

फैसल ने आगे कहा, “मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार मुझ पर भरोसा करे, मेरी बात समझे और अतीत की कड़वी बातों को पीछे छोड़ दे। अब मैं पुराने विवादों को नहीं उठाना चाहता और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता हूं।” फिर अभिनेता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि उनकी मानसिक हालत को लेकर परिवार के सदस्य बंटे हुए हैं। उन्होंने दावा किया, “परिवार में कुछ सदस्य डॉक्टर की बात मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मेरी बात पर भरोसा करते हैं। मेरी बड़ी बहन निखत ने कई बार मुझसे कहा है कि मुझे स्किजोफ्रेनिया नहीं है। अम्मी और संतोष ने भी यही कहा है।”

2007 में हुए था परिवार से झगड़ा

फैसल और उनके परिवार के बीच झगड़ा साल 2007 में शुरू हुआ, जब उनके दो दिन तक लापता होने की खबर आई थी। पुणे में मिलने के कुछ दिनों बाद फैसल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि आमिर ने उन्हें घर में कैद कर रखा था और दावा किया कि वह मानसिक रूप से बीमार हैं। फैसल कस्टडी की लड़ाई में भी शामिल थे, जिसमें उनके और आमिर के दिवंगत पिता और जाने-माने फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन ने आमिर के बजाय फैसल की कस्टडी का दावा किया था।

फिर 2010 में पिता की मौत के बाद फैसल, आमिर की देखरेख में रहते हुए हर महीने अलाउंस लेते रहे, लेकिन पिछले साल उन्होंने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला किया। पिछले अगस्त में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, “भारी मन लेकिन नई हिम्मत के साथ, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, जैसा कि एक पब्लिक नोटिस के जरिए बताया गया है।

यह कदम मुश्किल तो है, लेकिन मेरे ठीक होने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। जिंदगी अब आजादी, सम्मान और खुद को जानने के एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जिसे मैं सकारात्मकता, सच्चाई और मजबूती के साथ अपना रहा हूं।”

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