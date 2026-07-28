बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जो ऐलान और कास्टिंग के बाद कभी फ्लोर पर नहीं जा सकीं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिनकी शूटिंग का बड़ा हिस्सा पूरा होने के बावजूद वे आज तक रिलीज नहीं हो पाईं। ऐसी ही एक फिल्म है ‘टाइम मशीन’, जो करीब 34 साल पहले शुरू हुई थी और आज भी अधूरी पड़ी है।

1992 में निर्देशक शेखर कपूर ने इस साइंस-फिक्शन फिल्म पर काम शुरू किया था। फिल्म में आमिर खान लीड रोल में थे। मगर खास बात ये है कि फिल्म में रेखा और अमिताभ बच्चन का किरदार भी अहम था। इनके साथ फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, रवीना टंडन, गुलशन ग्रोवर और विजय आनंद जैसे कलाकार नजर आने वाले थे। बताया जाता है कि फिल्म की लगभग 75 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद यह कभी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच सकी।

क्या थी फिल्म की कहानी?

‘टाइम मशीन’ की कहानी एक अनाथ युवक के इर्द-गिर्द घूमती थी, जिसका किरदार आमिर खान निभा रहे थे। वह टाइम ट्रैवल के जरिए अपने माता-पिता से मिलने की कोशिश करता है। इस सफर में वह महाभारत काल तक पहुंच जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में एक ऐसा सीन भी शूट किया गया था जिसमें वह 1960 के दशक के अमिताभ बच्चन से मिलता है जो संघर्ष कर रहे होते हैं। रेखा और नसीरुद्दीन शाह फिल्म में उसके माता-पिता की भूमिका निभा रहे थे।

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क्यों बंद हो गई फिल्म?

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का निर्माण आर्थिक संकट की वजह से रुक गया। इसी दौरान निर्देशक शेखर कपूर अमेरिका चले गए, जिसके बाद प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। उस समय तक फिल्म का बड़ा हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन इसे कभी पूरा नहीं किया जा सका।

‘मिस्टर इंडिया’ के बाद शुरू हुआ था प्रोजेक्ट

1987 में रिलीज हुई ‘मिस्टर इंडिया’ की सफलता के बाद शेखर कपूर ने हॉलीवुड फिल्म ‘बैक टू द फ्यूचर’ से प्रेरित एक भारतीय साइंस-फिक्शन फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। इसी सोच के साथ ‘टाइम मशीन’ की शुरुआत हुई थी, जिसे करण राजदान ने लिखा था।

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दोबारा शुरू करने की हुई थी कोशिश

हाल ही में ‘लगान’ की 25वीं सालगिरह के मौके पर आमिर खान ने इस फिल्म की शूटिंग को याद किया। इस दौरान रेखा भी मंच पर मौजूद थीं, जो इस फिल्म का हिस्सा रही थीं। वहीं, लेखक करण राजदान पहले बता चुके हैं कि फिल्म बंद होने के बाद उन्होंने करण जौहर, फिरोज नाडियाडवाला, मनमोहन शेट्टी और रमेश तौरानी जैसे निर्माताओं के साथ इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी।