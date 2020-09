सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सियासत जारी है। हर दिन नई बातें और दावे सामने आ रहे हैं। मीडिया में भी ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच पिछले कई दिनों से वरिष्ठ पत्रकार अरनब गोस्वामी अपने प्रतिद्वंदी चैनल आज तक पर हमलावर हैं। वे रिपब्लिक टीवी (Republic TV) पर अपने कार्यक्रम ‘पूछता है भारत’ में सुशांत केस के बहाने आज तक को भी निशाने पर ले रहे हैं। आज तक पर रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू प्रसारित होने के बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा था कि रिपब्लिक टीवी आरोपियों को मंच नहीं देता है।

उन्होंने आज तक पर निशाना साधते हुए कहा था कि ‘तक’ वालों ने रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सुशांत को नशेड़ी करार दे दिया, लेकिन इनकी पोल खुल रही है। अर्णब गोस्वामी ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरा देश लड़ रहा है लेकिन अभी भी ये ‘तक’ वाले देश की आवाज और दबाना चाहते हैं। अरनब के लगातार हमलों के बीच अब आज तक के वरिष्ठ पत्रकार और एंकर राहुल कंवल ने भी पलटवार किया है।

उन्होंने रिपब्लिक टीवी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, ‘जो ”बनाना रिपब्लिक” चैनल रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने के लिए इंडिया टुडे पर सवाल खड़े कर रहा था, वही अब पूरे शहर में इस उम्मीद से उतावला होकर रिया को ढूंढ रहा है कि वह उनसे बात करेंगी। इतने हारे हुए क्यों हो। इंडिया टुडे को वो इंटरव्यू मिला जो तुम चाहते थे…कम से कम सम्मान के साथ हारना तो सीखिये गोएबल्स’।

Same #BananaRepublic channels that were questioning @IndiaToday for interviewing @Tweet2Rhea are hounding Rhea all over town desperately hoping she will speak to them. So why be a sore loser. @IndiaToday got an interview you wanted. Learn to lose with grace Goebbels.

