योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथिक दवाइयों और डॉक्टरों पर दिये अपने बयान को लेकर काफी ट्रोल हो रहे हैं। आज तक की लाइव डिबेट में अंजना ओम कश्यप के सामने एक तरफ बाबा राम देव और दूसरी तरफ आईएमए महासचिव डॉ. जयेश लेले थे। इस दौरान योग गुरू बाबा रामदेव ने मेडिकल साइंस को लेकर कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। बाबा रामदेव ने डिबेट के दौरान ये भी कहा कि ‘मैं मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं। आप भी योग साइंस का सम्मान कीजिए।’

इस डिबेट से एक क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जिसमें डॉ. लेले बाबा रामदेव पर भड़कते नजर आ रहे हैं और उन्हें चुप कराते दिख रहे हैं। वीडियो में आईएमए महासचिव योग गुरू पर बुरी तरह से बिफरते हुए उन्हें चुप-चुप-चुप कहते दिखते हैं।

डिबेट के दौरान वह कहते हैं- मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं कुछ कह पाऊंगा यहां। इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल दवाई बार बार दिखाई जा रही है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। इन्हें एलोपैथी पर कमेंट की खुजली क्यों थी?

If you have not watched this video you have not watched anything. Lala Ramdev was completely demolished by Dr Jayesh Lele (Sec. Gen IMA) on national TV. This thug got punch on his face. Must watch

