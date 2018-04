‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ का पहला वीडियो आया सामने, हूबहू मनमोहन सिंह की तरह चलते दिखे अनुपम खेर

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर बन रही फिल्म ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ का एक वीडियो क्लिप जारी हुआ है। नौ सेकंड्स के इस वीडियो क्लिप में अनुपम खेर एक आवास से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालूम हो कि जाने-माने एक्टर अनुपम खेर ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ में डॉ. मनमोहन सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। वीडियो में अनुपम की चाल-ढाल एकदम मनमोहन सिंह की तरह नजर आ रही है। अनुपम अपने दोनों हाथों को एक खास अंदाज में आगे करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि मनमोहन सिंह की याद दिलाता है। वह जिस आवास से बाहर निकल रहे हैं, उसके गेट पर दो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। इससे मालूम पड़ता है कि इस दृश्य में प्रधानमंत्री आवास को फिल्माया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी इस वीडियो क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।

‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब पर आधारित है। अनुपम ने कुछ दिनों पहले एक बयान में कहा, “‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ में डॉ. मनमोहन सिंह जैसे समकालीन व्यक्तित्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलना एक कलाकार के रूप में मेरे लिए बड़ी चुनौती है। वह 24/7 मीडिया युग का हिस्सा हैं, जहां दुनिया उनके व्यक्तित्व को बारीकी से जानती है।” उन्होंने कहा, “मैं पिछले कुछ महीनों से इस किरदार को अपने भीतर समाहित कर रहा हूं। मैं इसे पर्दे पर उतारने का इंतजार कर रहा हूं।”

