A R Rahman: ‘कनाडा के नागरिक’ होने को लेकर अक्षय कुमार पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे। इस वजह से एक्टर मुंबई में हुए लोकसभा चुनावों में वोट भी नहीं डाल पाए। ऐसे में एक्टर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हुए थे। अक्षय कुमार ने बताया था कि उन्हें कनाडा की तरफ से यह सम्मान मिला है। कनाडा की नागरिकता सिर्फ अक्षय कुमार को ही नहीं बल्कि मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर एआर रहमान को भी ऑफर की गई थी। लेकिन रहमान ने कनाडा सरकार को साफ मना कर दिया था। ए आर रहमान ने ये कहते हुए कनाडा के ऑफर को ठुकरा दिया था कि भारत ही उनका घर है और वह यहीं पर अपने परिवार के साथ खुश हैं और यहीं रहना चाहेंगे।

एआर रहमान ने कहा था- ‘शुक्रिया मुझे ये सम्मान और इंविटेशन देने के लिए। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं तमिलनाडु में बेहद खुशी से रह रहा हूं। भारत में मैं अपने परिवार और दोस्तों संग बहुत खुश हूं। जब आप अगली बार भारत आएं तो आप हमारे स्टूडियो में भी कभी आइएगा। मैं ऐसा मौका भी तलाश कर रहा हूं जहां मैं कनाडा के लोगों के साथ कोलेबोरेट करूं।’ ऐसे में एआर रहमान ने कनाडा की नागरिकता नहीं ली थी।

साल 2017 में अक्षय कुमार ने बताया था कि कनाडा की नागरिकता उन्हें सम्मान के तौर पर दी गई है। अक्षय ने आगे कहा था कि ‘मुझे डॉक्टरेट की उपाधी भी मिली है, तो क्या मैं डॉक्टर हो गया? मुझे कनाडा की तरफ से सम्मान के तौर पर नागरिकता दी गई है।’

I am an honorary citizen of Canada. I think people should be proud of: @akshaykumar #AkshayOnTheNewshour pic.twitter.com/GB2qTz18eB

