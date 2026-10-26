डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर को 5 नवंबर के दिन दुनियाभर में रिलीज किया जा रहा है। पिक्चर के गाने भी रिलीज होने शुरू हो गए हैं।

‘रामायण’ से अभी तक रावण तांडव, मंगल रंग और मैं राम नाम के गानों को रिलीज किया जा चुका है। फिल्म के लिए ऑस्कर विनर एआर रहमान और हांस जिमर की जोड़ी बनी है। हालांकि ‘रामायण’ के गानों को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच रहमान ने ‘रामायण’ के लिए म्यूजिक बनाने, हांस जिमर के लिए अपना ‘नो कोलैब’ नियम को तोड़ने, और जनता की प्रतिक्रिया पर खुलकर बात की है।

रामायण का म्यूजिक बनाने को लेकर कही ये बात?

हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में ए आर रहमान ने अपने करियर के तीन दशक बाद ‘रामायण’ का म्यूजिक बनाने के मौके के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह जानते थे कि उन्हें इस महाकाव्य की कहानी के लिए कुछ अलग करना होगा।

रहमान बताते हैं, ‘पहले 10 सालों के बाद लोगों ने कहा था, ‘ओह, आपको वही करना चाहिए जो आपने उन पहले 10 सालों में किया था।’ लेकिन मैं रॉकस्टार या स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी पुरानी शोहरत पर नहीं टिक सकता। आप खुद को स्थिर नहीं कर सकते। आपको एक बहती नदी की तरह होना होगा। अब रामायण आई है और ये गाने पांच अलग-अलग भाषाओं में हैं। यह एक महाकाव्य कहानी है, जिसे लगभग हर भारतीय जानता है। यह एक फिल्म है, एक महाकाव्य है, एक कहानी है जिसे लगभग हर भारतीय जानता है। उन गानों को करना और भारत और दुनिया के साथ उस जश्न का हिस्सा बनना बहुत बड़ा सम्मान है। यह एक बहुत बड़ा सम्मान और एक बड़ी जिम्मेदारी है।’

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हांस जिमर को पहले कहा था न

रहमान ने हमेशा अकेले ही म्यूजिक तैयार किया है। उन्होंने पहले कभी किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया। लेकिन ‘रामायण’ के साथ यह बदल गया। दो बार ऑस्कर जीत चुके रहमान, ‘रामायण’ के लिए हांस जिमर के साथ काम कर रहे हैं। जो अब तक के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक हैं।

जिमर संग काम करने को लेकर रहमान ने कहा, ‘आमतौर पर मैं अकेले काम करना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा नखरे करने में बुरा हूं। मैं बस कहूंगा, ‘तुम सब कुछ करो और मैं देखूंगा।’ लेकिन इस मामले में उनका इस प्रोजेक्ट में आना एक वरदान है, क्योंकि यह नैरेटिव को बदल देता है। अगर न्यूजीलैंड या यूरोप में कोई हांस जिमर का नाम देखता है, तो वे (फिल्म को) देखेंगे। अगर वे सिर्फ भारतीय नाम देखते हैं, तो वे सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक और भारतीय फिल्म है, लेकिन वे यह देखने के लिए उत्सुक होंगे कि उन्होंने इस पर कोलैबोरेट करके क्या किया है। यह निर्माता का एक शानदार कदम है।’

रहमान ने खुलासा किया कि उन्हें स्लमडॉग मिलियनेयर के ठीक बाद हांस जिमर के साथ काम करने का मौका मिला था। लेकिन उन्होंने इसे जाने दिया। कम्पोजर ने हंसते हुए कहा, ‘उन्होंने सही में मुझे 14-15 साल पहले ऑस्कर (उन्होंने स्लमडॉग के लिए जीता था) के ठीक बाद एक साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन तब मैं चिल-आउट मोड में था।’

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रामायण के गानों की आलोचना पर बोले रहमान

‘रामायण’ के अब तक तीन गाने रिलीज हो चुके हैं। पहले सबसे ज्यादा चर्चा रावण तांडव को लेकर हुई थी। इसे तारीफ के साथ-साथ आलोचना भी मिली। हालांकि बाद में सोशल मीडिया यूजर्स ने रहमान से माफी मांगी थी।

रहमान का कहना है कि उनके पास प्रतिक्रियाओं को देखने की एनर्जी नहीं थी, लेकिन वे चर्चा के बारे में जानते थे। कम्पोजर ने कहा, ‘हम इतना काम, फिल्ट्रेशन, आइडिएशन और इटरेशन करते हैं कि फीडबैक देखने के लिए कोई एनर्जी नहीं बचती। हम बस इसे रिलीज कर देते हैं, क्योंकि इसका इतना ट्रायल और टेस्ट हो चुका है। मेरा बेटा मुझे बताता रहता है, ‘कल उन्होंने ये कहा था, अब वे माफी मांग रहे हैं…’ मैं कहता हूं ठीक है, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है और उम्मीद करता हूं कि लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे।’

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो और DNEG के बैनर तले बन रही ‘रामायण’, 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है। इसमें भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर, रावण के रोल में यश और सीता के रोल में साई पल्लवी नजर आएंगी। फिल्म को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। इस दिवाली पर पहला पार्ट दुनियाभर में रिलीज होगा। दिवाली 2027 के आसपास इसका दूसरा पार्ट आएगा।

इस बीच ए आर रहमान अपने वंडरमेंट टूर के हिस्से के रूप में 1 नवंबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन में परफॉर्म करने वाले हैं। 21 नवंबर को ओवो दिल्ली के बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में परफॉर्म करेंगे।