वही नैन नक्श, डिंपल और घुंघराले बाल, नेहा कक्कड़ के जैसे हूबहू दिखती है ये लड़की, पहचानने में होगी मुश्किल!

Neha Kakkar copy girl: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की सिंगर नेहा कक्कड़ के गाने पर रील बनाते हुए नजर आ रही है। वो एकदम उनकी हमशक्ल लगती है।

नेहा कक्कड़। (Photo- Neha Kakkar/bipasha.axom/ Insta)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram