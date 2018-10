‘मुझे धक्का देते हुए मेरे प्राइवेट पार्ट्स छूने लगा’, Housefull 4 के सेट पर डांसर से छेड़छाड़, FIR दर्ज

साजिद खान को लेकर पिछले दिनों अपकमिंग फिल्म ‘हाउसफुल 4’ काफी चर्चाओं में रही थी। पहले इस फिल्म को साजिद खान डायरेक्ट कर रहे थे। लेकिन कई महिलाओं द्वारा उनपर सेक्शुअल हैरासमेंट के आरोप लगाए जाने के बाद साजिद को फिल्म छोड़नी पड़ी थी। अब एक बार फिर से फिल्म का नाम सुर्खियों में है। फिल्म के सेट पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। फिल्म में काम करने वाली एक फीमेल जूनियर आर्टिस्ट ने आरोप लगाते हुए कहा है कि फिल्म के सेट पर उससे बदतमीजी की गई और उसे प्रताड़ित किया गया।

अपने बयान में जूनियर आर्टिस्ट ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग मुंबई के चित्रकूट स्टूडियो में चल रही थी। इस दौरान उसके साथ 6 लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिला का कहना है कि वह एक सहकर्मी के साथ बैठी हुई थी। तभी दो लोग (पवन शेट्टी और सागर) चार अन्य लोगों के साथ उसके पास आए। इस दौरान उन्होंने महिला को अपने साथ जोर-जबरदस्ती से ले जाने की कोशिश की।

Was sitting with a colleague when suddenly 2 men Pawan Shetty&Sagar&4 others came&tried to take away my colleague forcefully. They also threatened. I tried to stop them. Shetty started pushing me&touched my pvt parts. I've filed a molestation case. I want him behind bars: Victim pic.twitter.com/nDQ8uPSQ2q

— ANI (@ANI) October 26, 2018