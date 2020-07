गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला का वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें वह दोनों हाथों से लाठी भांजती दिखाई दी। जब उम्र ढलने के बाद किसी इंसान को सहारे की जरूरत होती है, उस वक्त बुजुर्ग महिला के दोनों हाथों से फर्राटेदार तरीके से लाठी भांजता देख लोग हैरान रह गए। बुजुर्ग महिला का वीडियो जब वायरल हुआ तो उसकी सूध भी मीडिया ने ली तो चौंकाने वाली खबर सामने आई। वह बुजुर्ग श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस के साथ काम कर चुकी हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग महिला की पहचान 85 वर्षीय शांताबाई पवार के रूप में हुई है। जो पुणे शहर के हड़पसर इलाके में एक झोपड़पट्टी में रहती हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन से जीविका पर संकट आया तो शांताबाई सड़कों पर उतर गईं और करतब दिखाने लगीं। जिनके स्टंट को देख पुणे के पुलिस आयुक्त के. व्यंकटेश ने भी उनकी प्रशंसा की।

यहां से सीखी लाठी भांजना

शांताबाई ने राष्ट्रीय सेविका समिति के शिविरों में लाठी चलाने की कला सीखी। शांताबाई प्रैक्टिस के जरिए धीरे-धीरे इसमें पारंगत होती गईं और इस हुनर में नई चीजें भी जोड़ती गईं। सड़कों पर जब वह इस स्टंट को दिखाने के लिए आईं तो किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो देखते-देखते काफी वायरल हो गया।

इन फिल्मों में कर चुकी हैं काम

शांताबाई पवार का हिंदी फिल्मों से भी नाता है। शांताबाई श्रीदेवी की फिल्म सीता और गीता और शेरनी में सहायक भूमिका कर चुकी हैं। इसके अलावा वह त्रिशूल का भी हिस्सा रह चुकी हैं। शांताबाई की मानें तो रोजी-रोटी से जुड़ी मजबूरी के चलते इस उम्र में भी वे लाठी से करतब दिखाती हैं।

