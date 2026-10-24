बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में शुक्रवार को ब्रज रज उत्सव 2026 में मां गंगा बनकर खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया। ये एक नृत्य नाटिका परफॉर्मेंस थी जिसमें हेमा मालिनी ने डेढ़ घंटे तक मंच पर डांस और अभिनय किया। उन्होंने यहां क्लासिकल डांस फॉर्म के साथ मां गंगा का किरदार निभाया। इस उम्र में उनकी शानदार परफॉर्मेंस देख फैंस काफी हैरान हुए।

हेमा मालिनी मंच पर बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आईं। उन्होंने सफेद रंग का लहंगा, माथे पर बड़ा सा मुकुट, गले में हार पहने ये डांस किया। ये काफी भारी आउटफिट दिखाई दे रहा है। उनका रूप काफी दिव्य लग रहा था।

हेमा मालिनी ने अपनी परफॉर्मेंस के बारे में मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि वह एक सांसद हैं लेकिन एक नृत्यांगना होने के नाते उन्होंने ये डांस किया।

प्रदूषित गंगा नदी के लिए फैलाई जागरुकता

हेमा मालिनी ने यहां अपने क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस के जरिए गंगा में हो रहे प्रदूषण के बारे में जागरुकता फैलाई। मंच पर हेमा मीलिनी का ये रूप देखकर वहां मौजूद लोगों की तरफ से लगातार तालियों की गूंज सुनाई दी।

#WATCH | Vrindavan, UP | Veteran actress and Member of Parliament Hema Malini portrays the personification of the sacred river in her signature classical and freestyle dance-drama titled "Ganga"



(23.10) pic.twitter.com/kTVFpkCycc — ANI (@ANI) October 23, 2026

इस नृत्य नाटिका में ये मैसेज छिपा था कि युगों से बह रही गंगा नदी का हाल समय के साथ कैसा हो गया है। जिसे हेमा मालिनी ने सफेद चमकदार पोशाक के बाद मटमैले कपड़ों को पहनकर अपने नाटक में दिखाया। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के डांस का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। फैंस को हैरानी इस बात की थी कि इस उम्र में भी एक्ट्रेस ने करीब 90 मिनट की दमदार परफॉर्मेंस दी।

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हेमा मालिनी ने अपने परफॉर्मेंस पर की बात

हेमा मालिनी ने इस इवेंट के बारे में बात करते हुए मीडिया से बताया कि वह ये पिछले कुछ सालों से करती आ रही हैं, पहले प्रयागराज, फिर बनारस ऐसे ही बहुत सी जगहों पर वह नृत्य नाटिका कर चुकी हैं।

Mathura, Uttar Pradesh: At Braj Raj Utsav, BJP MP and actress Hema Malini says, "I have been performing this dance drama on the River Ganga for the past few years. I started in Prayagraj, then performed in Varanasi, and after presenting it at several other places, I really… pic.twitter.com/OiHUAr7v8l — IANS (@ians_india) October 23, 2026

मां गंगा की कहानी, उससे जुड़े प्रदूषण, उसकी सफाई के बारे में जागरुकता के लिए ये कहानी की तरह इवेंट में दर्शाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार इस कहानी में यमुना को भी साथ लाए हैं। लेकिन ये डांस खास मां गंगा के लिए था।

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ब्रज रज उत्सव में हेमा मालिनी का डांस

एक्ट्रेस ने बताया कि वह हर बार राधा कृष्ण या यशोदा कृष्ण से जुड़े परफॉर्मेंस देती हैं। इस बार मां गंगा की कहानी को दिखाना उन्हें काफी अच्छा लगा। उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा कि मैं सांसद हूं लेकिन एक नृत्यांगना होने के नाते मेरा फर्ज है इसलिए मैंने इसमें योगदान दिया।