National Film Awards 2026: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन मंगलवार, 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में हो रहा है। इस बार अवॉर्ड सेरेमनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने होगी। ऐसा पहली बार है, जब नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का आयोजन इस जगह पर किया जा रहा है। पिछले कई सालों से यह समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होता आया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी विजेताओं को अवॉर्ड देंगी। दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड के लिए चुने गए अभिनेता अनंत नाग भी समारोह में मौजूद रहेंगे और अपना सम्मान हासिल करेंगे। इस समारोह में साल 2024 में भारतीय सिनेमा में शानदार काम करने वाले कलाकारों और फिल्मों को सम्मान दिया जा रहा है। कुल 92 विजेताओं को आज अवॉर्ड दिए जाएंगे।

कब शुरू होगा समारोह?

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं के नाम जुलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताए गए थे। अब सभी विजेता समारोह में अपना अवॉर्ड लेंगे। मंगलवार, 22 सितंबर को रेड कार्पेट दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। इसके बाद अवॉर्ड सेरेमनी दोपहर 3 बजे शुरू होगी।

यह भी पढ़ें: दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

कहां देख सकते हैं लाइव?

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026 की पूरी सेरेमनी दूरदर्शन नेशनल के YouTube चैनल पर लाइव दिखाई जाएगी। आप इसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या किसी भी ऐसे डिवाइस पर देख सकते हैं, जिसमें YouTube चलता हो।

कौन-कौन जीता अवॉर्ड?

बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड आदित्य सुहास जंभाले की फिल्म ‘आर्टिकल 370’ को मिला है। इस फिल्म के लिए यामी गौतम ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता।

कार्तिक आर्यन और ममूटी को ‘चंदू चैंपियन’ और ‘ब्रह्मयुगम’ में शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है।

‘अमरन’ के डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी को बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला है।

प्रभास की फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ को बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवॉर्ड मिला है।

बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड ‘श्रीकांत’ को मिला। वहीं बेस्ट तमिल फिल्म ‘रायन’, बेस्ट मलयालम फिल्म ‘फेमिनिची फातिमा’ और बेस्ट तेलुगु फिल्म ‘कमिटी कुर्रोल्लू’ चुनी गईं।

केवड़िया पहुंचे कार्तिक आर्यन

कार्तिक आर्यन अपना पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड लेने के लिए पहले ही केवड़िया पहुंच चुके हैं। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, “A legacy larger than life #StatueOfUnity.”