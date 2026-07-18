देश की राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं का ऐलान किया गया। इस बार ‘आर्टिकल 370’ को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला। वहीं कार्तिक आर्यन, ममूटी, यामी गौतम, संजय मिश्रा, रूपाश्री वरकाडी और सचना नामिदास को भी उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया।

एक्ट्रेस यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो वहीं इस बार बेस्ट एक्टर का खिताब कार्तिक आर्यन को मिला।

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अवॉर्ड्स की जूरी की अध्यक्षता मलयालम फिल्ममेकर जयराज ने की। ये पुरस्कार उन फिल्मों के लिए दिए गए, जिन्हें 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफिकेट मिला था।

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026 Full Winner List

बेस्ट फीचर फिल्म: आर्टिकल 370

बेस्ट एक्टर: कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) और ममूटी (ब्रमायुगम)

बेस्ट एक्ट्रेस: यामी गौतम (आर्टिकल 370)

बेस्ट डायरेक्टर: राजकुमार पेरियासामी (अमरन)

बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर (निर्देशक की पहली फिल्म): स्वातंत्र्य वीर सावरकर- रणदीप हुड्डा

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: रूपाश्री वरकाडी (मिथ्या) और सचना नामिदास (महाराजा)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: संजय मिश्रा (भक्षक)

संपूर्ण मनोरंजन वाली बेस्ट फीचर फिल्म: कल्कि 2898 AD

राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली बेस्ट फिल्म: कैप्टन मिलर

बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट: रिद्धिमान बनर्जी, तपोमोय देब, गीताश्री चक्रवर्ती, अरुंदेव पोथुला और अतिश एस. शेट्टी

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी: शेहनाद जलाल (ब्रमायुगम)

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले: सुकुमार (पुष्पा 2)

बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले: योगेश देशपांडे (स्वरगंधर्व सुधीर फड़के)

बेस्ट डायलॉग राइटर: वेंकी अटलुरी (लकी भास्कर)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन: नितिन ज़िहानी चौधरी (कल्कि 2898 AD)

बेस्ट एक्शन डायरेक्शन: अनल अरासु (महाराजा)

बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट: पी. रवि कुमार (कमेटी कुर्रोल्लू)

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन: दीपाली नूर और शीतल शर्मा (पुष्पा 2)

बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (गीत): शाश्वत सचदेव (आर्टिकल 370)

बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक: जी.वी. प्रकाश (अमरन)

बेस्ट गीतकार: मनोज मुंतशिर (मैदान)

बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर: अभय जोधपुरकर – ‘घरात गणपति’ (नवसाची गौरी माझी)

बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर: वैकोम विजयलक्ष्मी – ‘अंगु वाना कोनिलु’ (ARM)

बेस्ट कोरियोग्राफी: विजय गांगुली (स्त्री 2)

बेस्ट साउंड डिजाइन: मानस चौधरी (भूल भुलैया 3)

बेस्ट एडिटिंग: आर. कलैवन्नन (अमरन)

बेस्ट असमिया फिल्म: जुईफूल

बेस्ट बांग्ला फिल्म: चलचित्र एखोन

बेस्ट हिंदी फिल्म: श्रीकांत

बेस्ट कन्नड़ फिल्म: मिथ्या

बेस्ट मलयालम फिल्म: फेमिनिची फातिमा

बेस्ट मराठी फिल्म: मुक्काम पोस्ट बॉम्बिलवाड़ी

बेस्ट ओड़िया फिल्म: लहरी

बेस्ट तमिल फिल्म: रायान

बेस्ट गढ़वाली फिल्म: ढोली

बेस्ट तेलुगु फिल्म: कमेटी कुर्रोल्लू

बेस्ट गुजराती फिल्म: मारान

बेस्ट मणिपुरी फिल्म: सुनीता

बेस्ट कोंकणी फिल्म: मोग असुम

बेस्ट तुलु फिल्म: इम्बू

बेस्ट डायरेक्शन (गैर-फीचर): आनंद एल. राय – स्टैच्यू ऑफ यूनिटी: एकता का प्रतीक (हिंदी)

बेस्ट शॉर्ट फिल्म (30 मिनट तक): हमसफर (मराठी), निर्माता: अनुष्का मोशन पिक्चर्स एंड एंटरटेनमेंट्स, निर्देशक: अभिजीत अरविंद दलवी

बेस्ट एनिमेशन फिल्म: टच्ड ऐज़ वॉटर (साइलेंट), निर्माता: जेबी प्रोडक्शंस, निर्देशक और एनिमेटर: जोशी बेनेडिक्ट