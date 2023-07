72 Hoorain Controversy: ’72 हूरें’ के मेकर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

72 Hoorain controversy: शिकायतकर्ता ने फिल्म के मेकर्स पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है।

72 हूरें। (image: instagram)

