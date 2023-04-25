68th Filmfare Awards 2023: 68वें फिल्मफेयर अवॉर्ड का आगाज होने वाला है और अवॉर्ड्स के नॉमिनीज की घोषणा भी हो चुकी है। आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, नीना गुप्ता, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जाह्नवी कपूर समेत कई सितारे इस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेटेड हैं। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री का नाम भी फिल्मफेयर की लिस्ट में जुड़ गया है।
अवॉर्ड फंक्शन 27 अप्रैल, 2023 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, बीकेसी, मुंबई में होगा। जिसे सलमान खान, आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल होस्ट करने वाले हैं। इसके लिए कुल 19 मुख्य कैटेगरी में टेकनिकल के साथ नॉन-टेकनिकल श्रेणियों में कई पुरस्कार घोषित किए गए हैं। विक्की कौशल, टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज से लेकर कई हस्तियां इसमें परफॉर्म भी करने वाले हैं।
आलिया भट्ट अभिनीत संजय लीला भंसाली की ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, मुख्य भूमिका में बेस्ट एक्टर (मेल), बेस्ट म्यूजिक एल्बम और बेस्ट डेब्यू (मेल) सहित दस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’ को छह कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। आइये जानें पूरी लिस्ट…में प्रतिस्पर्धा कर रही है . आइए देखते हैं पूरी लिस्ट।
बेस्ट फिल्म/बेस्ट फिल्म
BADHAAI DO
BHOOL BHULAIYAA 2
BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA
GANGUBAI KATHIAWADI
THE KASHMIR FILES
UUNCHAI
बेस्ट फिल्म क्रिटिक/BEST FILM CRITICS’
BADHAAI DO (HARSHVARDHAN KULKARNI)
BHEDIYA (AMAR KAUSHIK)
JHUND (NAGRAJ POPATRAO MANJULE )
ROCKETRY: THE NAMBI EFFECT (R MADHAVAN )
VADH (JASPAL SINGH SANDHU AND RAJEEV BARNWAL)
बेस्ट डायरेक्टर/BEST DIRECTOR
ANEES BAZMEE (BHOOL BHULAIYAA 2)
AYAN MUKERJI (BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
HARSHVARDHAN KULKARNI (BADHAAI DO)
SANJAY LEELA BHANSALI (GANGUBAI KATHIAWADI)
SOORAJ R. BARJATYA (UUNCHAI)
VIVEK RANJAN AGNIHOTRI (THE KASHMIR FILES)
बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल मेल/BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)
AJAY DEVGN (DRISHYAM 2)
AMITABH BACHCHAN (UUNCHAI)
ANUPAM KHER (THE KASHMIR FILES)
HRITHIK ROSHAN (VIKRAM VEDHA)
KARTIK AARYAN (BHOOL BHULAIYAA 2)
RAJKUMMAR RAO (BADHAAI DO)
बेस्ट एक्टर क्रिटिक/BEST ACTOR CRITICS’
AMITABH BACHCHAN (JHUND)
R MADHAVAN (ROCKETRY: THE NAMBI EFFECT)
RAJKUMMAR RAO (BADHAAI DO)
SANJAY MISHRA (VADH)
SHAHID KAPOOR (JERSEY)
VARUN DHAWAN (BHEDIYA)
बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल/BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)
ALIA BHATT (GANGUBAI KATHIAWADI)
BHUMI PEDNEKAR (BADHAAI DO)
JANHVI KAPOOR (MILI)
KAREENA KAPOOR KHAN (LAAL SINGH CHADDHA)
TABU (BHOOL BHULAIYAA 2)
बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक/BEST ACTRESS CRITICS’
BHUMI PEDNEKAR (BADHAAI DO)
KAJOL (SALAAM VENKY)
NEENA GUPTA (VADH)
TAAPSEE PANNU (SHABAASH MITHU)
TABU (BHOOL BHULAIYAA 2)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल/BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)
ANIL KAPOOR (JUGJUGG JEEYO)
ANUPAM KHER (UUNCHAI)
DARSHAN KUMAR (THE KASHMIR FILES)
GULSHAN DEVAIAH (BADHAAI DO)
JAIDEEP AHLAWAT (AN ACTION HERO)
MANIESH PAUL (JUGJUGG JEYO)
MITHUN CHAKRABORTY (THE KASHMIR FILES)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल/BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)
MOUNI ROY (BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
NEETU KAPOOR (JUGJUGG JEEYO)
SHEEBA CHADDHA (BADHAAI DO)
SHEEBA CHADDHA (DOCTOR G)
SHEFALI SHAH (DOCTOR G)
SIMRAN (ROCKETRY: THE NAMBI EFFECT)
बेस्ट म्यूजिक एल्बम/BEST MUSIC ALBUM
AMIT TRIVEDI (UUNCHAI)
PRITAM (BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
PRITAM (LAAL SINGH CHADDHA)
SACHIN JIGAR (BHEDIYA)
SANJAY LEELA BHANSALI (GANGUBAI KATHIAWADI)
बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल/BEST PLAYBACK SINGER (MALE)
ABHAY JODHPURKAR (MAANGE MANZOORIYAN- BADHAAI DO)
ARIJIT SINGH (APNA BANA LE- BHEDIYA)
ARIJIT SINGH (DEVA DEVA- BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
ARIJIT SINGH (KESARIYA- BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
SONU NIGAM (MAIN KI KARAAN- LAAL SINGH CHADDHA)
बेस्ट लिरिक्स/BEST LYRICS
A M TURAZ (JAB SAIYAAN- GANGUBAI KATHIAWADI)
AMITABH BHATTACHARYA (APNA BANA LE PIYA- BHEDIYA)
AMITABH BHATTACHARYA (KESARIYA- BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
AMITABH BHATTACHARYA (TERE HAWAALE- LAAL SINGH CHADDHA)
SHELLEE (MAIYYA MAINU- JERSEY)
बेस्ट प्लेबैक सिंग फीमेल/BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)
JAHNVI SHRIMANKAR (DHOLIDA- GANGUBAI KATHIAWADI)
JONITA GANDHI (DEVA DEVA- BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
KAVITA SETH (RANGISARI- JUGJUGG JEEYO)
SHILPA RAO (TERE HAWAALE- LAAL SINGH CHADDHA)
SHREYA GHOSHAL (JAB SAIYAAN- GANGUBAI KATHIAWADI)
DEBUTANTS:
बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर/BEST DEBUT DIRECTOR
ANIRUDH IYER (AN ACTION HERO)
ANUBHUTI KASHYAP (DOCTOR G)
JAI BASANTU SINGH (JANHIT MEIN JAARI)
JASPAL SINGH SANDHU AND RAJEEV BARNWAL (VADH)
R MADHAVAN (ROCKETRY: THE NAMBI EFFECT)
बेस्ट डेब्यू मेल/BEST DEBUT MALE
ABHAY MISHR (DOCTOR G)
ANKUSH GEDAM (JHUND)
PAALIN KABAK (BHEDIYA)
SHANTANU MAHESHWARI (GANGUBAI KATHIAWADI)
बेस्ट स्क्रीनप्ले/BEST SCREENPLAY
AAKASH KAUSHIK (BHOOL BHULAIYAA 2)
AKSHAT GHILDIAL, SUMAN ADHIKARY AND HARSHAVARDHAN KULKARNI (BADHAAI DO)
JASPAL SINGH SANDHU AND RAJEEV BARNWAL (VADH)
NEERAJ YADAV (AN ACTION HERO)
SANJAY LEELA BHANSALI AND UTKARSHINI VASHISHTHA (GANGUBAI KATHIAWADI)
VIVEK RANJAN AGNIHOTRI (THE KASHMIR FILES)
बेस्ट डेब्यू फीमेल/BEST DEBUT FEMALE
ANDREA KEVICHUSA (ANEK)
KHUSHALI KUMAR (DHOKHA: ROUND D CORNER)
MANUSHI CHHILLAR (SAMRAT PRITHVIRAJ)
PRAJAKTA KOLI (JUGJUGG JEEYO)
TECHNICAL:
बेस्ट स्टोरी/BEST STORY
AKSHAT GHILDIAL, SUMAN ADHIKARY (BADHAAI DO)
ANIRUDH IYER (AN ACTION HERO)
JASPAL SINGH SANDHU AND RAJEEV BARNWAL (VADH)
NIREN BHATT (BHEDIYA)
SUNIL GANDHI (UUNCHAI)
/BEST DIALOGUE
ABHISHEK DIXIT (UUNCHAI)
AKSHAT GHILDIAL (BADHAAI DO)
MANOJ MUNTASHIR AND B.A.FIDA (VIKRAM VEDHA)
NEERAJ YADAV (AN ACTION HERO)
PRAKASH KAPADIA, UTKARSHINI VASHISHTHA (GANGUBAI KATHIAWADI)
SUMIT SAXENA (DOCTOR G)
BEST BACKGROUND SCORE
MANGESH DHAKDE (ANEK)
PRITAM, JIM SATYA, PRASAD S, MEGHDEEP BOSE, TANUJ TIKU, KETAN SODHA, SUNNY M.R.(BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
SACHIN-JIGAR (BHEDIYA)
SAM CS (VIKRAM VEDHA)
SANCHIT BALHARA AND ANKIT BALHARA (GANGUBAI KATHIAWADI)
BEST CINEMATOGRAPHY
EWAN MULLIGAN (ANEK)
KAUSHAL SHAH (AN ACTION HERO)
P.S. VINOD (VIKRAM VEDHA)
SETU (LAAL SINGH CHADDHA)
SUDEEP CHATTERJEE (GANGUBAI KATHIAWADI)
BEST PRODUCTION DESIGN
AMRITA MAHAL NAKAI – (BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
DURGA PRASAD MAHAPATRA (VIKRAM VEDHA)
MAYUR SHARMA AND APURWA SONDHI (BHEDIYA)
MUSTUFA STATIONWALA (LAAL SINGH CHADDHA)
RAJAT PODDAR (BHOOL BHULAIYAA 2)
SUBRATA CHAKRABORTY AND AMIT RAY (GANGUBAI KATHIAWADI)
BEST COSTUME DESIGN
MAXIMA BASU (LAAL SINGH CHADDHA)
PRIYANKA GAYATRI DUBEY AND MAHANANDA SAGARE AND VEERA KAPUR EE (JHUND)
ROHIT CHATURVEDI (BADHAAI DO)
SANJEEV RAJSINGH PARMAR (SAMRAT PRITHVIRAJ)
SHEETAL IQBAL SHARMA (GANGUBAI KATHIAWADI)
BEST SOUND DESIGN
BISHWADEEP DIPAK CHATTERJEE (BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
KAAMOD L KHARADE (ANEK)
KUNAL SHARMA (BHEDIYA)
LESLIE FERNANDES (VIKRAM VEDHA)
SANAL GEORGE (GANGUBAI KATHIAWADI)
SHAJITH KOYERI, LAKSHMI NAIDU MANTINI (LAAL SINGH CHADDHA)
BEST EDITING
BUNTY NAGI (BHOOL BHULAIYAA 2)
NINAD KHANOLKAR (AN ACTION HERO)
SANDEEP FRANCIS (DRISHYAM 2)
SANYUKTA KAZA (BHEDIYA)
SHANKH RAJYADHYAKSHA (THE KASHMIR FILES)
BEST ACTION
AMIN KHATIB (DRISHYAM 2)
DAN BRADLEY, DIYAN HRISTOV AND PARVEZ SHAIKH (BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
FARUK KABIR, YANNICK BEN, VIDYUT JAMMWAL AND AMIN KHATIB – KHUDA HAAFIZ CHAPTER 2 AGNI PARIKSHA
PARVEZ SHAIKH (VIKRAM VEDHA)
RAM CHELLA, LAKSHMAN CHELLA, PARVEZ SHAIKH, KECHA KHAMPHAKDEE (HEROPANTI 2)
SEA YOUNG OH, PARVEZ SHAIKH, HITZ INTERNATIONAL ACTION SPECIALISTS, PARVEZ SHAIKH (DHAAKAD)
BEST VFX
ASSEMBLAGE ENTERTAINMENT PVT. LTD.(ROCKETRY)
DNEG, REDEFINE (BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
MPC (BHEDIYA)
REDCHILLIES VFX (LAAL SINGH CHADDHA)
REDCHILLIES VFX, AFTER STUDIOS- BHOOL BHULAIYAA 2
BEST CHOREOGRAPHY
BOSCO CAESAR (RANGISARI- JUGJUGG JEEYO)
BOSCO CAESAR (TITLE TRACK- BHOOL BHULAIYAA 2)
GANESH ACHARYA (DANCE KA BHOOT- BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA)
GANESH ACHARYA (THUMKESHWARI- BHEDIYA)
GANESH HEGDE (ALCOHOLIA- VIKRAM VEDHA)
KRUTI MAHESH (DHOLIDA- GANGUBAI KATHIAWADI)