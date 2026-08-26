Rakshabandhan Song: दो दिन और फिर भाई-बहन का त्योहार रक्षाबंधन दुनियाभर में मनाया जाएगा। भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षा बंधन का त्योहार बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस खास पर्व को लेकर हिंदी सिनेमा में लंबे समय से फिल्में और यादगार गीत बनते रहे हैं। इनमें कुछ गाने ऐसे हैं, जो दशकों बाद भी लोगों की भावनाओं से उसी तरह जुड़े हुए हैं।

ऐसा ही एक सदाबहार गीत स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में है, जो पिछले 67 सालों से रक्षा बंधन के जश्न का अहम हिस्सा बना हुआ है। आज भी राखी के मौके पर इस गाने की गूंज सुनाई देती है और इसके बिना त्योहार का उत्साह कुछ अधूरा सा लगता है।

67 साल पहले आया था रक्षा बंधन का ये यादगार गीत

बॉलीवुड में त्योहारों और खास मौकों को ध्यान में रखकर गीत-संगीत रचने की परंपरा काफी पुरानी है। रक्षा बंधन भी इससे अछूता नहीं रहा। भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरती को बयां करने वाला एक ऐसा ही गीत 67 साल पहले हिंदी सिनेमा को मिला, जो आज भी लोगों की जुबां पर है।

हम बात कर रहे हैं ‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ की। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में सजा यह गीत साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म ‘छोटी बहन’ का हिस्सा था। फिल्म में बलराज साहनी, नंदा और रहमान जैसे कलाकार नजर आए थे और इसी फिल्म के इस गीत ने भाई-बहन के रिश्ते को एक भावुक अंदाज में पर्दे पर उतारा।

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रक्षा बंधन के दिन जब भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है, तो इस गीत के बोल उस रिश्ते की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से बयां करते हैं। यही वजह है कि 67 साल बीत जाने के बाद भी यह गाना राखी के मौके पर उतना ही लोकप्रिय है।

शंकर-जयकिशन ने दिया था संगीत, शैलेंद्र ने लिखे थे बोल

‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ को यादगार बनाने में सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज का ही योगदान नहीं था। इस गीत का संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर-जयकिशन ने तैयार किया था, जबकि इसके भावुक और दिल को छू लेने वाले बोल गीतकार शैलेंद्र ने लिखे थे।

लता मंगेशकर की आवाज, शंकर-जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र की लेखनी ने मिलकर इस गीत को ऐसा रूप दिया, जो वक्त के साथ और भी खास होता चला गया। यही कारण है कि यह सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं रहा, बल्कि रक्षा बंधन की पहचान से जुड़ा एक कालजयी गीत बन गया।

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रक्षा बंधन के लोकप्रिय गीतों में सबसे खास

‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ को हिंदी सिनेमा के सबसे पुराने और लोकप्रिय राखी गीतों में गिना जाता है। ‘छोटी बहन’ का यह गीत उन शुरुआती लोकप्रिय फिल्मी गीतों में शामिल है।

आज 67 साल बाद भी जब रक्षा बंधन आता है, तो इस गीत की मिठास बरकरार रहती है। पीढ़ियां बदल गईं, संगीत का अंदाज बदल गया, लेकिन ‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ आज भी भाई-बहन के प्यार और रक्षा बंधन की भावनाओं को उसी खूबसूरती से सामने लाता है।