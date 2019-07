Kangana Ranaut: हाल ही में बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक 49 नामी पर्सनालिटीज ने मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) पर पीएम मोदी को एक खुला खत लिखा था। इसमें कहा गया था कि राम नाम पर हो रही मॉब लिंचिंग पर पीएम मोदी को गंभीर कदम उठाने चाहिएं। अब इस मामले में एक और नया मोड़ आया है। अब इंडस्ट्री से एक्ट्रेस कंगना रनौत, प्रसून जोशी, विवेक अग्निहोत्रा और मधुर भंडारकर जैसे 61 बड़ी हस्तियों ने भी एक खुला खत जारी किया है।

ये खत उन 49 लोगों के लिए है जिन्होंने पीएम को मॉब लिंचिंग पर खत लिखा था। इस लेटर में इन 61 पर्सनालिटीज ने ‘सलेक्टिव आक्रोश और गलत धारणा’ के आधार पर राजनैतिक पक्षपात करने को लेकर सवाल उठाए हैं। इस चिट्ठी में कहा गया है कि 49 लोगों ने लोकतंत्र को बदनाम किया है। इनके झूठे आरोपों से लोकतंत्र की बदनामी हुई है।

इस मामले में कंगना रनौत कहती हैं- कुछ लोग झूठी कहानी बना कर पेश कर रहे हैं। अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल कर वह इसका फायदा उठा रहे हैं। सरकार के तहत ये चीजें गलत हो सकती हैं। जबकि हमारे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चीजें सही दिशा की ओर मुड़ रही हैं। ऐसे लोगों के मन में लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान या विचार नहीं है।’

61 personalities including actor Kangana Ranaut, lyricist Prasoon Joshi, Classical Dancer and MP Sonal Mansingh,Instrumentalist Pandit Vishwa Mohan Bhatt, Filmmakers Madhur Bhandarkar& Vivek Agnihotri write an open letter against 'selective outrage and false narratives'. pic.twitter.com/ipPst5VIPW

— ANI (@ANI) July 26, 2019