Rakshabandhan Song: 28 अगस्त को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भाई-बहन के प्यार का त्योहार ‘रक्षा बंधन’ मनाया जाएगा। रक्षा बंधन आते ही बॉलीवुड के वो पुराने गाने याद आने लगते हैं, जिनमें भाई-बहन के रिश्ते की मासूमियत और प्यार आज भी महसूस होता है।

खास बात ये है कि आज के दौर में भी राखी पर सबसे ज्यादा वही पुराने गाने सुनाई देते हैं। जैसे वक्त थम गया हो और हर राखी पर हम उन्हीं सदाबहार धुनों के साथ अपने बचपन में लौट जाते हों।

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ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत गाना है 1974 में आई फिल्म ‘रेशम की डोरी’ का, जिसका नाम है ‘बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है’। ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि भाई-बहन के उस रिश्ते की कहानी है, जिसमें प्यार है, अपनापन है और एक-दूसरे की सलामती की दुआ भी है।

यही वजह है कि 50 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी ये गाना राखी के त्योहार पर उतना ही खास लगता है। आज भी जब राखी पर ये गाना बजता है, तो लगता है जैसे पुरानी यादों की कोई डोर फिर से हाथ में बंध गई हो।

इस गाने के बोल काफी शानदार हैं जो एक भाई-बहन के रिश्ते को शानदार तरीके से पेश करते हैं। जैसे किसी जगह अगर बहन बड़ी होती है तो वो कब भाई के लिए एक मैं जैसी बन जाती है उसे पता भी नहीं चलता, ऐसा ही कुछ होता है जब भाई अपनी बहन से बड़ा हो तो वो पिता समान माना जाता है। इस रिश्ते की इसी खूबसूरती को दिखाता है ये गाना।

रक्षा बंधन के लिए ये गाना एक सदाबहार गाना माना जाता है, जो हर साल सोशल मीडिया पर राखी के मौके पर वायरल होने लगता है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री कुमुद चुगानी पर फिल्माया गया ये गाना आज भी राखी के मौके पर खूब सुना जाता है। फिल्म में धर्मेंद्र और कुमुद चुगानी के अलावा बतौर मुख्य अभिनेत्री सायरा बानो ने भी काम किया था।

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इस गाने को अपनी आवाज से यादगार बनाया था गायिका सुमन कल्याणपुर ने, जबकि इसके बोल लिखे थे गीतकार इंदीवर ने और संगीत दिया था शंकर-जयकिशन की कमाल जोड़ी ने।

गाने की सबसे खास बात यही है कि इसमें भाई-बहन के रिश्ते को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं, बल्कि प्यार और भावनाओं के खूबसूरत रिश्ते की तरह दिखाया गया है। शायद यही वजह है कि 50 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी राखी आते ही ये गाना लोगों की प्लेलिस्ट में वापस लौट आता है।