पुराने गानों की बात ही कुछ और होती है, 70 के दशक के ऐसे कई गानें हैं, जिसे हर जेनरेशन के लोग पसंद करते हैं और आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। साल 1975, फिल्म ‘धर्मात्मा’ और गाने का नाम ‘तेरे चेहरे में वो जादू है’। इस गाने और फिल्म को भले ही 51 साल हो चुके हों लेकिन गाने की एहमियत और सादगी आज भी बहरकरार है।

इसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि ‘तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूं’, इस गाने की बस ये एक लाइन किसी भी प्रेमिका को लुभाने के लिए काफी हैं।

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ये उन गानों में से है जो समय के साथ पुराने नहीं होते बल्कि सदाबहार बन जाते हैं। ‘तेरे चेहरे में वो जादू है’ ऐसा ही एक गाना है। इसे मशहूर गायक किशोर कुमार ने अपनी शानदार आवाज में गाया था। गाने के बोल इंदीवर ने लिखे थे, जबकि इसका संगीत कल्याणजी-आनंदजी ने तैयार किया था।

प्रेमिका की तारीफ करने का सबसे प्यारा अंदाज

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत इसके बोल हैं। इसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की खूबसूरती और मासूमियत की दिल से तारीफ करता है। वह कहता है कि उसके चेहरे में ऐसा जादू है जो उसे अपनी ओर खींच लेता है। गाने के शब्द बहुत आसान हैं, लेकिन उनका असर सीधे दिल पर होता है। यही वजह है कि आज भी लोग इस गाने को प्यार और रोमांस का बेहतरीन उदाहरण मानते हैं।

फिरोज खान और हेमा मालिनी की शानदार जोड़ी

इस गाने को फिल्म में फिरोज खान और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। हेमा मालिनी उस समय की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक थीं, जिन्होंने अपने करियर में ऐसे कई गाने दिए जो आज सदाबहार हैं, उन्हीं में से एक गाना ये भी हैं।

फिरोज खान और हेमा की शानदार केमिस्ट्री ने इस गीत को और भी खास बना दिया। इस गाने की खूबसूरत लोकेशन और सादगी भरी फिल्मांकन शैली आज भी लोगों को पसंद आती है।

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आज भी सोशल मीडिया पर है लोकप्रिय

भले ही इस गाने को रिलीज हुए 51 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया पर खूब सुनाई देता है। कई लोग अपने खास पलों के लिए इस गाने का इस्तेमाल करते हैं। नई पीढ़ी भी इसे उतना ही पसंद करती है जितना पुराने दौर के संगीत प्रेमी।

‘तेरे चेहरे में वो जादू है’ सिर्फ एक रोमांटिक गीत नहीं, बल्कि सच्चे प्यार, सम्मान और खूबसूरत एहसास को शब्दों में बयां करने वाला सदाबहार गाना है। यही कारण है कि इतने साल बाद भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है।