50 Sexiest Asian Women 2018: साल 2018 में ‘एशिया की सबसे सेक्सी महिला’ की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में टॉप 5 में टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी का नाम भी शामिल है। जी हां, टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहता है’ की एक्ट्रेस शिवांगी की पॉपुलैरिटी इन दिनों काफी बढ़ गई है। ऐसे में शिवांगी को एशिया की सबसे सेक्सी महिलओं की लिस्ट में टॉप 5 में जगह मिली है। शिवांगी के साथ टॉप 5 में निया शर्मा का नाम भी शामिल है।

बता दें, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा को इस लिस्ट में पहल और दूसरा पायदान मिला है। पहले नंबर पर दीपिका पादुकोण हैं वहीं दूसरे नंबर पर प्रियंका चोपड़ा का नाम इस लिस्ट में शामिल है। दीपिका और प्रियंका के बाद तीसरे नंबर पर टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने पोजिशन संभाली है।

50 Sexiest Asian Women 2018 Top 5 based on votes, impact & work. Media coverage from later today. Full list out Friday.

1. Deepika Padukone

2. Priyanka Chopra

3. Nia Sharma

4. Mahira Khan

5. Shivangi Joshi#DeepikaPadukone #PriyankaChopra #NiaSharma #MahiraKhan #ShivangiJoshi

