26/11 शहीदों को बॉलीवुड ने दी सलामी, ऐसे अर्पित की श्रद्धांजलि

26/11 आतंकी घटना को पूरे 10 साल बीत चुके हैं। लेकिन आज तक उस काले दिन को कोई नहीं भूल पाया है। मुंबई के ताज होटल और आसपास की इमारतों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था। ये आतंकी पाकिस्तान की तरफ से समुद्र के रास्ते मुंबई शहर में दाखिल हुए थे। इस आतंकवादी हमले में कई बेगुनाहों की जानें गई थीं। हर साल नवंबर महीने की 26 तारीख आती है और इस भयानक हमले की याद दिलाती है। इस बार इस आतंकी हमले को 10 साल बीत चुके हैं। लेकिन क्या आम व्यक्ति-क्या अमीर व्यक्ति इस घटना को याद कर सिहर उठता है।

ऐसे में हर कोई इस आतंकी हमले में मारे गए लोग और उन बहादुर शहीद सिपाहियों को सलामी और श्रद्धांजलि दे रहा है। बी-टाउन के सितारों ने भी 26/11 में शहीद हुए जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिषेक बच्चन ने इस दिन को याद करते हुए लिखा- ‘ये दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता। #26/11’। एक्टर वरुण धवन ने ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा- ‘हम 26/11 को कभी नहीं भूलेंगे। इससे हम और मजबूत हुए हैं। ‘ इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए अर्जुन कपूर ने लिखा- ‘हम हमारे हीरोज को याद कर रहे हैं। उनके त्याग और बलिदान के लिए मेरा दिल भर आता है। उन बेगुनाह पीड़ितों के बारे सोच कर भी दिल दुखता है।’

Never forget!

#26/11 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) November 26, 2018

विशाल ददलानी ने शहीदों की शहादत को याद करते हुए लिखा, ‘मुंबई हमारी पुलिस आर्मफोर्स कमांडोज को शुक्रिया कहें। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा कर हमें बचाया है। हमारे देश के लिए ये लोग लड़े हैं। ये लोग हर एक भारतीय के लिए लड़े हैं।’

Will never forget 26/11. We have only grown stronger #mumbaikar #jaihind — Varun Dhawan (@Varun_dvn) November 26, 2018

Remembering our heroes of 26/11… Everyone who helped each other through the tough time.. My heart goes out to their courage and sacrifice and for all the innocent victims .. #MumbaiTerrorAttack — Arjun Kapoor (@arjunk26) November 26, 2018

Remembering the heroes of 26/11 Mumbai terrorist attack who sacrificed themselves for defending the country. #MumbaiTerrorAttack pic.twitter.com/Vj6s2EVAKI — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) November 26, 2018

On 26/11, Mumbai thanks our Police, Armed Forces & the Marine Commandos who saved us at the cost of their own lives. They fought for India, for every Indian, irrespective of party or religion. #NeverForget that's what #IndiaFirst means. Not the garbage that politicians feed us. — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) November 26, 2018

10 years ! 26.11.2008

10 #Islamists from #Pakistan attacked #Mumbai & launched one of the worst terror attacks in Indian history. We lost 100s of humans ….Please dont forget… or Forgive!! #RestInPeaceHeros#terrorists #MumbaiTerrorAttack pic.twitter.com/DkiuGypQUO — Koena Mitra (@koenamitra) November 25, 2018

आफताब शिवदासानी ने इस मौके पर शहीदों को याद किया साथ ही ट्विटर पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में भारत के शूरवीरों की तस्वीरें दिखाई दीं। आफताब ने अपने पोस्ट में लिखा,’इन भारत के बहादुर बेटों को कभी मत भूलना। जय हिंद।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App