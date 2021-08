बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधते हुए 2 ट्वीट किए हैं। अपनी पोस्ट पर पीएम मोदी के लिए वह कहते हैं कि ‘2024 में मोदी जी को छोड़ कर किसी को भी वोट दे दूंगा।’ अपनी पोस्ट पर वजह बताते हुए वह कहते हैं कि वे पीएम मोदी को वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वे पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा और काम कम करते हैं।

केआरके ने लिखा- ‘मैं 2024 के चुनाव में किसी को भी वोट दूंगा लेकिन मोदी जी को नहीं। क्योंकि वह पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा और काम कम करते हैं।’ अपने अगले ट्वीट में केआरके बोले- ‘अगर पीएम मोदी जी #OlympicGames में किसानों के बच्चों से बात कर सकते हैं तो पीएम उन खिलाड़ियों के माता-पिता से बात क्यों नहीं कर सकते जो किसान हैं?’

केआरके की इन पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। भावना नाइक नाम की एक महिला एक यूजर ने कहा- ‘बिलकुल सही कहा, मैं भी वोट नहीं करने वाली इन्हें, अगले इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। इंफ्लेशन, लॉकडाउन, बेरोजगारी, करप्शन,गरीबी सभी तो है।’ शशांक शुक्ला नाम के यूजर बोले- मैं गारंटी देता हूं कि आपने पहले भी कभी वोट नहीं दिया होगा।

I will vote for anybody in the election of 2024 but definitely not Modi Ji. Because he does more publicity stunts and less work.

