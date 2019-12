Balakot Airstrike से भारत ने कैसे लिया था पाकिस्तान से पुलवामा का बदला, पर्दे पर साकार होगी कहानी

बॉलीवुड में पिछले कई सालों से रियल स्टोरीज पर आधारित फिल्में बनाने का काफी चलन है। सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों के जरिए दर्शकों को हमारे देश के इतिहास के बारे में तो जानकारी मिलती ही है साथ ही ऐसी कहानियां उन्हें एक मैसेज भी देती हैं। बॉलीवुड अब उरी सर्जिकल स्ट्राइक के पाकिस्तान के बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स द्वारा की गई एयरस्ट्राइक (2019 Balakot airstrike) को लेकर फिल्म बनाने जा रहा है। जी हां, 13 दिसंबर को फिल्म निर्माता संजय भंसाली और भूषण कुमार ने बालाकोट एयरस्ट्राइक पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम दोनों फिल्ममेकर साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स द्वारा की गई एयरस्ट्राइक को पर्दे पर साकार करने जा रहे हैं।

वायुसेना पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन Rock On के डायरेक्टर अभिषेक कपूर करेंगे। फिलहाल इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम जारी है और जैसे ही कहानी पूरी होगी तो फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को लेकर तरण आदर्श ने भी अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में तरण आदर्श ने बताया कि संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, महावीर जैन और प्रज्ञा कपूर बालाकोट एयरस्ट्राइट 2019 पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसे अभिषेक कपूर निर्देशित करेंगे।

गौरतलब है कि इसी साल 14 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला किया गया था, जिसमें हमारे देश के करीब 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने सीआरपीएफ के काफिले पर 350 किलो IED से ब्लास्ट किया था। इस हमले का बदला भारतीय वायुसेना ने ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को एयरस्ट्राइक कर लिया था। इस एयर स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने मिराज 2000 फाइटर जेट एयरवेज के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था।

IT’S OFFICIAL… Sanjay Leela Bhansali, Bhushan Kumar, Mahaveer Jain and Pragya Kapoor to make film on 2019 Balakot Airstrike… Directed by Abhishek Kapoor. pic.twitter.com/PK5f42D1wC

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 13, 2019