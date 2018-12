Robot 2.0 Movie: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। भारतीय दर्शकों ने तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को सुपरहिट एंटरटेनमेंट करार दिया है। वहीं अब फिल्म जल्द ही चीन में भी रिलीज होने जा रही है। भारत में कमाई के मामले में तहलका मचाने के बाद अब रजनी की फिल्म 2.0 जबरदस्त कमाई करने चीन पहुंच रही है। लैका प्रोडक्शन की पेशकश 2.0 भारत में कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।

अब चीन में ये फिल्म नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में फिल्म चीन में 56,000 स्क्रीन्स पर रिलीज की जा रही है। अक्षय और रजनी की ये फिल्म चीन में साल 2019 में मई के महीने में रिलीज होगी। यह फिल्म चीन में 3D में 47,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। लैका प्रोडक्शन ने खुद ट्वीट करते हुए रजनी के फैन्स को इस बाबत जानकारी दी।

लैका प्रोडक्शन ने बताया, ‘Lyca Productions प्रा.लि को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि चाइना की एचवाय मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फिल्म 2.0 को चाइना में रिलीज कर रही है।’

47,000+ 3D screens are gearing up for #2Point0 in China! China is going to be a Thalaivar fort now!#2Point0InChina @rajinikanth @akshaykumar @shankarshanmugh @iamAmyJackson @arrahman pic.twitter.com/PiNOHiHjrO

— Lyca Productions (@LycaProductions) December 4, 2018