2.0: मलेशिया में इस तारीख को रिलीज होगा रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म का टीजर

अक्षय कुमार, एमी जैक्सन और रजनीकांत की साइंस फिक्शन फिल्म 2.0 साल 2018 की बहुप्रतिक्षित फिल्मों की सूची में शुमार है। पिछले साल दुबई में इस फिल्म के निर्माताओं ने ग्रांड ऑडियो लॉन्च किया था। अब वो नटचरित्र विजा 2018 के मौके पर मलेशिया में इसका टीजर रिलीज करने वाले हैं। जी हां आपने सही सुना। 6 जनवरी को फिल्म का टीजर जारी किया जाएगा। इस मौके पर रजनीकांत भी मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी खुद क्रिटिक श्रीधर पिल्लई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दी।

श्रीधर ने लिखा- कार्थी का कहना है कि 2.0 का टीजर नटचरित्र विजा 2018 के मौके पर 6 जनवरी को मलेशिया में रिलीज होगा। इस कार्यक्रम के दौरान रजनीकांत मौजूद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान दक्षिण भारतीय एक्टर ने इस बात को कंफर्म किया था। एस शंकर के निर्देशन में बनी 2.0 भारत की सबसे मंहगी फिल्म है। इसे 400 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं। इसमें खिलाड़ी कुमार नकारात्मक रोल में नजर आएंगे। फिलहाल निर्माता दर्शकों के बीच अपनी दिलचस्प मार्केटिंग रणनीति की वजह से फिल्म को लेकर बेताबी को बरकरार रखने में सफल हुए हैं।

#2PointO teaser to be released at the #NatchathiraVizha2018, Malaysia on Jan 6, says @Karthi_Offl . @superstarrajini will be there at the event

— Sreedhar Pillai (@sri50) January 3, 2018