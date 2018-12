साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर मूवी 2.0 ने जबरदस्त कमाई कर ली है। अपने 15वें दिन में इस साइ-फाई एक्शन फिल्म ने हिंदी में ही 177.75 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वहीं यह फिल्म साल 2010 में आई ब्लॉकबस्टर Enthiran के बराबर आ पहुंची है। दूसरे हफ्ते में रजनीकांत की फिल्म लगातार कमाई किए जा रही है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श की मानें तो दूसरे हफ्ते में फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। 2.0 ने (दूसरे) शुक्रवार को 5.85 करोड़ रुपए कमाए थे।

शनिवार को फिल्म ने 9.15 करोड़ रुपए कमाए थे। रविवार को फिल्म ने 12 करोड़ रुपए की कमाई की थी। मंगलवार को फिल्म ने 2.95 करोड़ रुपए कमाए थे। बुधवार को फिल्म ने 2.40 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं गुरुवार को फिल्म ने कमाए 1.90 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 177.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। 2.0 की कमाई का यह आंकड़ा सिर्फ हिंदी वर्जन का है।

#2Point0 crosses ₹ 175 cr mark… Has one more week to score before the biggies arrive… [Week 2] Fri 5.85 cr, Sat 9.15 cr, Sun 12 cr, Mon 3.75 cr, Tue 2.95 cr, Wed 2.40 cr, Thu 1.90 cr. Total: ₹ 177.75 cr. India biz. Note: HINDI version.

