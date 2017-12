इस अमेरिकी कंपनी की वजह से दो बार टली अक्षय-रजनीकांत की 2.0 की रिलीज, हो सकती है कानूनी कार्रवाई

सुपरस्टार रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन की फिल्म 2.0 एक ऐसी फिल्म है जिसका की दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की दो बार रिलीज डेट सामने आ चुकी है। जिसने दर्शकों को काफी उत्साहित किया था लेकिन उनकी यह खुशी थोड़े से ही समय के लिए रही क्योंकि दोनों बार रिलीज डेट आगे खिसका ली गई। अब फिल्म की तीसरी रिलीज डेट सामने आई है जो 27 अप्रैल है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ तो आज हम आपको इसके पीछे की असली वजह बताते हैं। दरअसल, रिलीज डेट खिसकाने की वजह है एक अमेरिकी कंपनी जिसे कि फिल्म के वीएफएक्स का काम दिया गया था।

कंपनी ने अभी तक इसका काम पूरा नहीं किया है इसी वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है। 2.0 से जुड़े एक सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया- वीएफएक्स की डिलिवरी अभी तक अमेरिकन कंपनी ने नहीं दी है, जिसे की पूरी फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स का काम करने का जिम्मा दिया गया था। इसी वजह से हमें फिल्म में से 1000 शॉट्स निकालकर उन्हें 10 विभिन्न वीएफएक्स कंपनियों को 100 शॉट्स भेजने पड़े हैं। उन्होंने हमसे 90 प्रतिशत राशि एडवांस के तौर पर ले ली थी और डेडलाइन पर काम पूरा करके नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने हमें धोखा दिया है और अब हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं।

Official Press Release: "2.0" – to hit screens on April 2018#2Point0 #April2018 pic.twitter.com/fql98ZXWVY

— Lyca Productions (@LycaProductions) December 2, 2017