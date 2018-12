2.0 Box Office Collection Day 9: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर फिल्म 2.0 दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। फिल्म दूसरे हफ्ते पर है ऐसे में फिल्म के प्रति दर्शकों का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है। साउथ में फिल्म रजनीकांत अन्ना की वजह से जबरदस्त हिट साबित हुई है। वहीं नॉर्थ में रजनी के अलावा बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की वजह से भी लोग सिनामाघरों में फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। फिल्म अब तककुल 139 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।

कलेक्शन ब्रेक-अप की बात करें तो फिल्म 2.0 ने गुरुवार यानी अपने ओपनिंग डे पर 20.2 करोड़ रुपए की कमाई की थी। शुक्रवार को फिल्म ने कमाए 18 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म की कमाई हुई25 करोड़ रुपए। 2.0 ने रविवार को कमाए 34 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा रहा 13.75 करोड़ रुपए। मंगलवार को फिल्म ने 11.50 करोड़ रुपए की कमाई की। बुधवार को फिल्म ने कमाए 9.50 करोड़ और गुरुवार को फिल्म ने 7.75 करोड़ रुपए कमए। इस हिसाब से फिल्म 2.0 ने अब तक 139.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

#2Point0 has an EXCELLENT *extended* Week 1… Week 2 holds the key… Will give an idea of its *lifetime biz*… Thu 20.25 cr, Fri 18 cr, Sat 25 cr, Sun 34 cr, Mon 13.75 cr, Tue 11.50 cr, Wed 9.50 cr, Thu 7.75 cr. Total: ₹ 139.75 cr. India biz. Note: HINDI version.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 7, 2018