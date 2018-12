रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 नवंबर 29 को रिलीज हो चुकी है। फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई है। ऐसे में फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ जुटी हुई है। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई की। पहले दिन यानी कि गुरुवार को फिल्म ने 20.25 करोड़ रुपए कमाए। शुक्रवार को फिल्म ने कमाए 18 करोड़ रुपए। तो अब तक फिल्म का टोटल कलेकेशन हो चुका है- 38.25 करोड़ रुपए। फिल्म 2.0 ने रविवार को कितनी कमाई की इस बारे में जानने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। उम्मीद है कि अपने तीसरे दिन में फिल्म का कलेक्शन पहले से और बेहतर होगा।

बता दें, सभी भाषाओं को मिलाकर ओपनिंग डे पर फिल्म ने लगभग 70 करोड़ की कमाई की। साउथ में इस फिल्म का जादू फैन्स के सिर चढ़ कर बोल रहा है। इधर, नॉर्थ जोन में अक्षय कुमार की वजह से दर्शक फिल्म देखने सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। ये फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर है। ऐसे में तमिलनाडु में फैन्स रजनी की ये फिल्म देखने के लिए ढोल नगाढ़ों के साथ पहले दिन पहुंचे। वीएफएक्स से भरपूर इस फिल्म को 3D में लोग देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

#2Point0 remained strong on Day 2… Although the film has declined on Day 2, the biz should gather momentum on Day 3 [Sat] and Day 4 [Sun]… Thu 20.25 cr, Fri 18 cr. Total: ₹ 38.25 cr. India biz. Note: HINDI version.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 1, 2018