2.0 Box Office Collection Day 10: रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 का जादू दर्शकों को सिर चढ़ कर बोल रहा है। इस हफ्ते नई फिल्म रिलीज हुई है ‘केदारनाथ’। अभिषेक कपूर की सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म केदारनाथ की रिलीज के बावजूद 2.0 की कमाई पर कोई खासा असर नहीं पड़ा। ऐसे में ‘थलाइवा’ का जलवा थिएटर्स पर कायम है। रजनीकांत की ये फिल्म अब जल्द ही 150 करोड़ रुपए का आंकड़े छूने जा रही है।

फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को कमाए 5.85 करोड़ रुपए। ऐसे में पिछले हफ्ते की कमाई के आंकड़े को जोड़ कर फिल्म ने अब तक 145.60 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ ही फिल्म 150 के आंकड़े को भी छूने जा रही है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर इस फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी किए। साथ ही फिल्म 2.0 की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म 2.0 केदारनाथ के सामने मजबूती के साथ टिकी हुई है। इतना ही नहीं सभी स्कर्रीन्स पर रजनीकांत का जलवा कायम है। आने वाले दिनों में भी फिल्म बेहतर से भी बेहतर कमाई कर सकती है।

#2Point0 stayed strong, despite a new release [#Kedarnath] eating into the screens, shows and footfalls… Expected to show substantial growth on second Sat and Sun… Will cross ₹ 150 cr today… [Week 2] Fri 5.85 cr. Total: ₹ 145.60 cr. India biz. Note: HINDI version.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 8, 2018