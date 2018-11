अक्षय कुमार ने शेयर की ऐसी वीडियो, जिसे देख 2.0 के विलेन की तरह ‘EVIL’ बन रहे फैन्स!

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार फिल्म 2.0 में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म में अक्षय कुमार ‘ईविल’ बने नजर आएंगे। हाल ही में अक्षय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। यह एक वीडियो है, इस वीडियो में अक्षय फिल्म 2.0 के खतरनाक विलेन की तरह नजर आ रहे हैं। अक्षय पहले वीडियो में दिखाई देते हैं, धीरे-धीरे अक्षय के चेहरे पर बाल और मुंह में लंबे-लंबे दांत उभर कर आने लगते हैं।

अक्षय ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन भी दिया है। कैप्शन में अक्षय लिखते हैं- ‘इस राक्षस का नया चेहरा तीन 3 में बाहर आएगा। आप भी इसे एक्सपीरियंस करें। #2Point0Filter के द्वारा…’। अक्षय ने अपने फैन्स को भी इस लुक को खुद पर ट्राय करने के लिए कहा साथ ही उन्होंने एक लिंक भी शेयर किया। अक्षय की इस वीडियो को देखने के बाद फैन्स ने भी इस ईविल लुक को ट्राय किया। देखें यहां:-

The new face of evil will unveil in 3 days, experience it yourself with the #2Point0Filter! Try now – https://t.co/ryQjQpOV6k@2Point0Movie @shankarshanmugh @DharmaMovies @LycaProductions #2Point0FromNov29 pic.twitter.com/en8EW4lOZe

— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 26, 2018