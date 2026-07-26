कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। वे समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर दौर में नई पीढ़ी के दिल से जुड़ जाते हैं। ‘अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं’ भी ऐसा ही एक सदाबहार गीत है, जो आज भी प्रेम, इंतजार और बिछड़ने के डर को उतनी ही खूबसूरती से बयां करता है, जितना दशकों पहले करता था।

यह भी पढ़ें- ‘मेहनती थीं लेकिन एटीट्यूड बहुत था’, क्यों टूटी गोविंदा-करिश्मा की जोड़ी, शगुफ्ता अली ने बताई अपनी राय

मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाज

फिल्म ‘हम दोनों’ (1961) का यह गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की जादुई आवाजों में सजा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें प्रेम को किसी बड़े वादे या भारी-भरकम संवाद की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक छोटी-सी गुजारिश है, अभी मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। इस गाने को देव आनंद और साधना पर फिल्माया गया है।

इस गीत की आत्मा इसकी आवाजों में भी बसती है। मोहम्मद रफी की आवाज में जहां प्रेमी की बेचैनी और मासूमियत सुनाई देती है, वहीं आशा भोसले की आवाज इस संवाद को एक खूबसूरत भावनात्मक जवाब देती है।

दोनों की आवाजें एक-दूसरे से जैसे बातचीत करती हैं। यही वजह है कि यह गीत सिर्फ एक गाना नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे दो प्रेमी आमने-सामने बैठकर अपने दिल की बात कह रहे हों।

जयदेव और साहिर लुधियानवी की जोड़ी का कमाल

इस गीत को खास बनाने में संगीतकार जयदेव और गीतकार साहिर लुधियानवी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। संगीत इतना सहज है कि वह शब्दों की भावनाओं पर हावी नहीं होता, बल्कि उन्हें और गहराई देता है।

साहिर लुधियानवी के शब्दों की खासियत ही यही थी कि वे आम भावनाओं को बेहद खूबसूरत और यादगार भाषा में कह देते थे। इस गीत में भी उन्होंने प्रेम की उस बेचैनी को शब्द दिए हैं, जिसे महसूस तो हर कोई करता है, लेकिन कह नहीं पाता।

यह भी पढ़ें- ‘माई चली गईं तो हम खत्म’, पवन सिंह ने कही दिल छू लेने वाली बात, आम्रपाली बोलीं- बिना शादी के मां बनना चाहती हूं

जेन जी समाज में भी बेहद मशहूर

आज के दौर में प्रेम को व्यक्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन इस गीत की खूबसूरती इसकी सादगी में छिपी है। इसमें न कोई दिखावा है, न प्रेम का अतिनाटकीय प्रदर्शन। एक प्रेमी बस अपनी भावनाएं सामने रखता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद यह शाम अधूरी हो जाएगी।

गीत की पंक्तियां धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं और हर अंतरे के साथ प्रेम की गहराई को एक नया रंग देती हैं। कहीं साथ छूटने का डर है, कहीं कुछ और पल साथ बिताने की चाहत और कहीं उस खूबसूरत पल को रोक लेने की मासूम कोशिश।

दशकों बीत जाने के बाद भी यह गाना लोगों की प्लेलिस्ट में बना हुआ है। इसकी वजह सिर्फ इसकी धुन या आवाजें नहीं हैं, बल्कि वह भावना है जो कभी पुरानी नहीं होती।

एक गीत, जो समय को रोकने की कोशिश करता है

आज भी जब कोई अपने किसी खास इंसान को विदा करते हुए कुछ और पल साथ बिताना चाहता है, तो इस गीत की भावना उसके दिल को छू जाती है। रिश्ते बदल गए, प्यार जताने के तरीके बदल गए, लेकिन किसी अपने को जाने से रोकने की इच्छा आज भी वैसी ही है।

‘अभी न जाओ छोड़कर’ को अगर सिर्फ एक रोमांटिक गीत कहा जाए, तो शायद यह इसके साथ न्याय नहीं होगा। यह दरअसल उस पल को रोक लेने की कहानी है, जिसे इंसान खोना नहीं चाहता।

इस गीत में प्रेम है, इंतजार है, बिछड़ने की कसक है और साथ ही एक मासूम-सी उम्मीद भी है। शायद इसी वजह से यह गीत 60 के दशक से निकलकर आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है।