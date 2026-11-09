मशहूर एक्टर्स हो और बजट भी बहुत बड़ा हो जो जाहिर सी बात है फिल्म में कुछ तो खास होगा ही। इस वक्त नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ हर तरफ चर्चा में है। हो भी क्यों न, इसे बहुत सालों की मेहनत के बाद और करीब 2000 करोड़ के बजट में बनाकर तैयार किया गया है। मगर 109 साल पहले भी ‘रामायण’ पर एक फिल्म बनी थी, जिसका न तो बजट ज्यादा था और न ही उसमें कोई बड़े एक्टर्स थे, मगर ताज्जुब की बात ये है बावजूद इसके फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। आइये जानते हैं इस फिल्म के बारे में….

हम बात कर रहे हैं साल 1917 में आई फिल्म ‘लंका दहन’ के बारे में। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में आई महाकाव्य ‘रामायण’ की कहानी थी। जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था, ये एक मूक फिल्म थी, जिसमें अभिनेता अन्ना सालुंके ने भगवान राम और माता सीता का किरदार निभाया था। जी हां! उन्होंने ये दोहरी भूमिका इसलिए निभाया था क्योंकि उस वक्त महिलाओं का अभिनय करना वर्जित माना जाता था।

15,000 रुपये था फिल्म का बजट

आजकल सैकड़ों करोड़ों के फिल्म में बनाई जाती है, इसके बाद भी कई बार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो जाती हैं। मगर 109 साल पुरानी इस फिल्म को महज 15,000 रुपये में बनाकर तैयार किया गया था। उस वक्त ये भी एक बड़ी रकम थी, लेकिन इस फिल्म के लिए चुनौती ये थी कि न तो इसमें कोई डायलॉग थे और न ही कोई गाने।

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बिना बोले दर्शकों तक कहानी और भावनाओं को कैसे पहुंचाया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके साथ ही उस वक्त आधुनिक तकनीक और डिजिटल इफेक्ट्स जैसी सुविधा नहीं थी, बावजूद दादा साहेब ने लंका दहन, जटायू और रावण का युद्ध जैसे दृश्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी। बताया जाता है कि हनुमान की पूंछ में आग और लंका दहन वाला दृश्य बहुत मशहूर हुआ था।

बोरियों में पैसे भरकर ले जाते थे मेकर्स

बताया जाता है कि मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में ये फिल्म लगी थी और इसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। शुरुआती दिनों में ही करीब 35 हजार रुपये की कमाई की थी। फिल्म इतिहासकार अमृत गंगर के मुताबिक, टिकट विंडो पर जमा होने वाले सिक्कों को बोरियों में भरकर बैलगाड़ियों के जरिए निर्माता के ऑफिस तक पहुंचाया जाता था। मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में फिल्म देखने के लिए लंबी कतारें लगती थीं। टिकट पाने के लिए लोग आपस में धक्का-मुक्की करते थे और टिकट विंडो पर सिक्के उछालते थे, क्योंकि फिल्म के ज्यादातर शो हाउसफुल रहते थे।

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सिनेमाघरों के बाहर लोग उतारते थे चप्पलें

ये भी बताया जाता है कि ब पर्दे पर भगवान राम दिखाई देते थे, तो कुछ दर्शक श्रद्धा में अपने जूते उतार देते थे। उस समय सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि धार्मिक कहानियों को देखने और उनसे जुड़ने का एक नया तरीका भी बन रहा था। इसके बारे में और विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…