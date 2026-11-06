रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण पार्ट 1’ के भव्य सेट और विजुअल्स की हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। निर्माता नमित मल्होत्रा पहले ही खुलासा कर चुके हैं कि फिल्म के दोनों पार्ट का कुल बजट 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। अब फिल्म के आर्ट डायरेक्टर रमेश अंधाले ने इसके निर्माण से जुड़े कई दिलचस्प राज खोले हैं।

उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए करीब 150 सेट तैयार किए गए थे। इनमें रावण का सिंहासन बनाने में 1 करोड़ रुपये, जबकि शूर्पणखा का रथ तैयार करने में 1.5 करोड़ रुपये खर्च हुए।

रावण के सिंहासन को बनाने में लगे चार महीने

प्रभात खबर को दिए इंटरव्यू में रमेश अंधाले ने बताया कि वह फरवरी 2024 में इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। फिल्म के लिए तैयार किए गए करीब 150 सेट में से ज्यादातर मुंबई की फिल्म सिटी में बनाए गए थे। हालांकि, फिल्म की शूटिंग के कई हिस्से ग्रीन स्क्रीन पर भी फिल्माए गए, लेकिन कहानी को वास्तविक दिखाने के लिए कई असली सेट और प्रॉप्स तैयार किए गए।

सोने से बना था रावण का सिंहासन

रमेश के मुताबिक, रावण का सिंहासन बनाने में चार महीने का समय लगा। इसे खास बनाने के लिए 24 कैरेट गोल्ड लीफिंग का इस्तेमाल किया गया था। इस सिंहासन को तैयार करने में करीब 1 करोड़ रुपये खर्च हुए।

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शूर्पणखा के रथ पर लगे 1.5 करोड़ रुपये

फिल्म में भगवान राम की कुटिया तक शूर्पणखा के पहुंचने वाले सीन के लिए एक खास रथ तैयार किया गया था। इसे बनाने में तीन महीने लगे। रथ को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह वास्तव में चल सके। इसे तैयार करने की लागत करीब 1.5 करोड़ रुपये आई।

24 फीट ऊंचा जटायु का मॉडल, रावण का पुष्पक विमान की ऊंचाई 50 फीट

इसके अलावा, जटायु का 24 फीट ऊंचा मॉडल भी असल में बनाया गया था, ताकि कलाकार उसके साथ शूटिंग कर सकें। वहीं, रावण के पुष्पक विमान का मॉडल भी तैयार किया गया। करीब 50 फीट डायमीटर वाले इस विमान को बड़ा आकार होने के कारण चार हिस्सों में बनाया गया था। रमेश ने बताया कि फिल्म में स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीजों के 10 से 15 अलग-अलग वर्जन तैयार किए जाते हैं।

फिल्म के लिए बनाए गए 4000 से ज्यादा गहने

फिल्म के सेट और प्रॉप्स के साथ-साथ इसके गहनों पर भी काफी काम किया गया है। ज्वेलरी डिजाइनर और ट्राइब अम्रपाली के क्रिएटिव डायरेक्टर तरंग अरोड़ा ने SCREEN को दिए इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म के लिए 4000 से ज्यादा गहने तैयार किए गए हैं।

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खास थे रावण के आभूषण

रावण की सोने की नगरी लंका की भव्यता दिखाने के लिए उसके गहनों को खास अंदाज में डिजाइन किया गया। इनमें सांप, राक्षसों और जानवरों के चेहरे के साथ त्रिशूल जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। चूंकि रावण भगवान शिव का भक्त था, इसलिए उसके गहनों में त्रिशूल को भी जगह दी गई।

5 नवंबर को रिलीज हुई ‘रामायण पार्ट 1’

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आ रहे हैं। लारा दत्ता भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुआ है। इसका दूसरा पार्ट 2028 में रिलीज किया जाएगा।