देशभक्ति, प्यार और कुर्बानी को एक साथ पर्दे पर उतारने वाली फिल्म ‘1942: ए लव स्टोरी’ आज भी हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में शामिल है। ये फिल्म 15 जुलाई 1994 को रिलीज हुई थी और आज भी तमाम लोगों के दिल में एक अलग जगह रखती है।

यह फिल्म उस दौर की कहानी कहती है, जब देश अंग्रेजी हुकूमत से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। कहानी में एक तरफ दो दिलों की मोहब्बत है, तो दूसरी तरफ देश को आजाद कराने का जुनून।

फिल्म की कहानी नरेंद्र सिंह (अनिल कपूर) और राजेश्वरी पाठक (मनीषा कोइराला) के इर्द-गिर्द घूमती है। नरेंद्र एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है, जबकि राजेश्वरी का परिवार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। दोनों की मुलाकात होती है और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनका यह रिश्ता ऐसे समय में शुरू होता है, जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है।

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जब देश के आगे हार गया प्यार

राजेश्वरी के पिता रघुवीर पाठक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं नरेंद्र के पिता अंग्रेजों के समर्थक हैं। ऐसे में दोनों का प्यार सिर्फ परिवारों के विरोध तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके सामने विचारधारा की भी बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है।

नरेंद्र शुरुआत में राजनीति और आजादी की लड़ाई से दूर रहता है। लेकिन राजेश्वरी और उसके परिवार के संघर्ष को करीब से देखने के बाद उसकी सोच बदलने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस देश में वह अपनी जिंदगी और अपने प्यार का सपना देख रहा है, उसकी आजादी के लिए हजारों लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं।

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मोहब्बत और आजादी के बीच चुनाव

कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है, जब नरेंद्र अपने प्यार और देश की आजादी की लड़ाई के बीच एक को चुन्ना पड़ता है। वह आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने का फैसला करता है। इसके बाद उसकी और राजेश्वरी की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है।

फिल्म यह दिखाती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ मैदान में लड़ने वाले क्रांतिकारियों की कहानी नहीं थी। उस दौर में आम युवाओं के सामने भी अपने व्यक्तिगत रिश्तों, परिवार और देश के बीच चुनाव की चुनौती थी।

प्रेम कहानी के साथ देशभक्ति का रंग

‘1942 ए लव स्टोरी’ की खासियत यह है कि फिल्म में प्रेम कहानी और स्वतंत्रता आंदोलन एक-दूसरे से अलग नहीं चलते। नरेंद्र और राजेश्वरी का रिश्ता उसी दौर की उथल-पुथल के बीच आगे बढ़ता है। उनका प्यार कई मुश्किलों से गुजरता है और कहानी में बलिदान का रंग भी गहरा होता जाता है।

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फिल्म के जरिए 1942 के भारत का वह दौर सामने आता है, जब भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ देशभर में माहौल बदल दिया था।

फिल्म के गीत बने सदाबहार

फिल्म की कहानी के साथ इसका गाने भी दर्शकों के दिल में बस गया। आर.डी. बर्मन के संगीत से सजे इस फिल्म के गानों में प्यार और भावनाएं भरी हैं। ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’, ‘कुछ ना कहो’ और ‘रिमझिम रिमझिम’ जैसे गाने आज भी बेहद मशहूर हैं। एक तरफ मोहब्बत थी, दूसरी तरफ वतन और इसी चुनाव ने इस प्रेम कहानी को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया।