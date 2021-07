शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी की दुनिया में अपने 13 साल पूरे कर चुका है। वहीं अब 14वें साल में एंटर होने के बाद शो से जुड़े सभी कलाकार और मेकर्स बेहद खुश हैं। फैंस तो तारक मेहता को लेकर इतने एक्साइटेड हैं कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं जिन्हें देख कर TMKOC के प्रोड्यूस असित मोदी बेहद इमोशनल और खुश हो गए। भावुक होकर असित मोदी ने इस बीच कहा कि वह दर्शकों के आभारी हैं, जिन्होंने हर मोड़ पर उनका साथ दिया।

तारह मेहता अब 14वें साल में एंटर हो चुका है ऐसे में इस शो के फैंस सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं और मीम्स के जरिए अपना प्यार शो तक पहुंचा रहे हैं। वहीं कई ऐसे फैंस भी हैं जो तारक मेहता शो से खुश तो हैं लेकिन दया बेन की अभी भी कमी महसूस कर रहे हैं। दया बेन को लेकर कई लोग ट्वीट करते दिखे जिसमें वह कहते नजर आए कि शो तो बढ़ता रहेगा आगे लेकिन दयाबेन की कमी खलती रहेगी। एक यूजर ने कहा- 13 साल पूरे हो गए, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं तारक का हर दिन हर एपिसोड देखता हूं। ये शो नहीं इमोशन है। तो किसी ने कहा- थैंक्यू तारक मेहता, 13 सालों तक इतनी खुशी और पॉजिटिविटी देने के लिए। तो किसी ने कहा- ‘प्लीज अब तो दया भाभी को वापस ले आओ।’

इधर, शो की सफलता पर असित मोदी ने कहा- 28 जुलाई 2008 से तारक मेहता की जर्नी शुरू हुई थी। आज हमारा शो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बांटता है। इस शो से फैमिली वैल्यू और पॉजिटिविटी जुड़ी है। असित मोदी ने कोविड सिचुएशन को लेकर कहा कि इस महामारी ने सबके जीवन में दखल दिया। बीते डेढ़ दो साल बहुत मुश्किल थे। बावजूद इसके तारक मेहता ने घर घर में खुशियां फैलाने का काम जारी रखा। भविष्य में भी तारक मेहता और टीम ये जारी रखेगी।

13 Years of this beautiful show. Thank you for giving us happiness in these 13 Years.#TMKOC pic.twitter.com/JC0Ro7DKiT

