Padmaavat Box Office Collection Day 4: शानदार कमाई…100 करोड़ क्लब में पहुंची ‘पद्मावत’

Padmaavat (Padmavati) Movie Box Office Collection Day 4: संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म ‘पद्मावत’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने शनिवार तक 83 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और माना जा रहा है कि रविवार को यह 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। हालांकि अभी तक आंकड़े नहीं आए हैं। विवादों के एक लंबे दौर से गुजरने के बाद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना ली है। करणी सेना और राजपूत संगठनों के विरोध के बाद भी दर्शक फिल्म देखने सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं। फिल्म देखने के बाद दर्शक इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं फिल्म ने अपने शुरुआती दिनों में टिकट खिड़की पर भी अच्छी कमाई करनी शुरू कर दी है।

फिल्म में दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती की भूमिका निभा रही हैं और रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका में हैं। शाहिद कपूर ने राजा रतन सिंह की भूमिका निभाई है। कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म बुधवार को लिमिटेड पेड प्रिव्यू शोज में 5 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी और गुरुवार को इसने 19 करोड़ रुपए की कमाई की। शुक्रवार को फिल्म ने 32 करोड़ रुपए कमाए और शनिवार को यह फिल्म 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही। इस तरह भारत में फिल्म का कुल कारोबार 83 करोड़ रुपए का हो गया है। फिल्म ने भारी विरोध के बावजूद तीन दिनों में अच्छी कमाई कर ली है।

#Padmaavat continues to SPARKLE… Biz on Sat [after a big holiday on Fri] was EXCEPTIONAL… Will comfortably cross ₹ 100 cr mark today [Sun]… Wed [limited preview shows] 5 cr, Thu 19 cr, Fri 32 cr, Sat 27 cr. Total: ₹ 83 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 28, 2018