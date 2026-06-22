आज शाहरुख खान दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सितारों में गिने जाते हैं। ‘पठान’ और ‘जवान’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए उन्होंने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा साबित किया है। लेकिन करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इस सुपरस्टार का बचपन बेहद साधारण रहा था।

हाल ही में दिग्गज अभिनेता पंकज कपूर ने शाहरुख के शुरुआती दिनों से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे जानकर शायद उनके फैंस भी हैरान रह जाएं। पंकज के मुताबिक, एक समय ऐसा था जब 10 साल के शाहरुख खान दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में कलाकारों को समोसे पहुंचाया करते थे।

पंकज कपूर ने क्या बताया?

पंकज कपूर ने 1970 के दशक के बीच में दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बिताए अपने दिनों को याद करते हुए बताया कि उस समय एक छोटे से लड़के की जिम्मेदारी कलाकारों के लिए इंटरवल में समोसे पहुंचाने की होती थी।

उन्होंने कहा,”वे समोसे कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान ही पहुंचाते थे। उस समय वह करीब 10 साल के थे।” पंकज कपूर के अनुसार, उन्हें आज भी याद है कि छोटा शाहरुख एनएसडी की कैंटीन में खड़ा रहता था। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि उस समय उनके पिता या चाचा कैंटीन चलाते थे।”

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उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर बॉलीवुड का सुपरस्टार बनेगा और पंकज कपूर उसके साथ फिल्म राम जाने में काम करेंगे।

शाहरुख खान का एनएसडी से खास रिश्ता

शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान दिल्ली में रेस्तरां चलाया करते थे। उनका लोकप्रिय रेस्तरां ‘खातिर’ सफदरजंग इलाके में स्थित था। शाहरुख ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता अपना ज्यादातर समय एनएसडी की मेस संभालने में बिताते थे।

स्कूल से लौटने के बाद शाहरुख रोज एनएसडी जाते थे और अपनी बहन शहनाज लालारुख खान का इंतजार करते थे। इस दौरान उनका बचपन देश के कुछ बेहतरीन रंगकर्मियों और अभिनेताओं के बीच बीता।

2014 में दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा था,”मैं बहुत प्यारा बच्चा था और मेरा पूरा बचपन भारत के बेहतरीन अभिनेताओं की गोद में और उनके बीच घूमते हुए बीता।”

इन दिग्गज कलाकारों के बीच बीता बचपन

शाहरुख जिन कलाकारों के बीच बड़े हुए, उनमें रघुबीर यादव, राज बब्बर, नादिरा बब्बर, नसीरुद्दीन शाह, रोहिणी हट्टंगड़ी और अनुपम खेर जैसे नाम शामिल थे। बाद में शाहरुख ने इनमें से कई कलाकारों के साथ फिल्मों में भी काम किया।

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शाहरुख ने कहा था,”मैंने इनके लगभग सभी नाटक और रिहर्सल देखे हैं। इन्हें देखकर ही मेरे भीतर अभिनेता बनने की इच्छा पैदा हुई।” उन्हें खास तौर पर राज बब्बर से लगाव था, जिन्हें वे प्यार से “बब्बर शेर अंकल” कहा करते थे। राज बब्बर ने उन्हें सूरज का सातवां घोड़ा, रज़िया सुल्तान और तुगलक जैसे प्रसिद्ध नाटकों से परिचित कराया।

शाहरुख ने यह भी याद किया कि रघुबीर यादव रिहर्सल के दौरान गणपति पूजा के भजन गाया करते थे। बाद में जब उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के थिएटर एक्शन ग्रुप (TAG) से जुड़कर अभिनय सीखा, तब एनएसडी के कई कलाकार उनकी भाषा, उच्चारण और अभिनय कौशल को निखारने में मदद करते थे।

यही वजह है कि शाहरुख खान अक्सर कहते हैं कि अभिनेता बनने की उनकी नींव एनएसडी के उसी माहौल में पड़ी थी, जहां उन्होंने बचपन के कई साल बिताए।