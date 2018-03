सलमान खान के साथ आप भी खेल सकते हैं ‘दस का दम’, यह है तरीका

सोनी टेलीविजन पर जल्द ही सलमान खान का शो ’10 का दम’ शुरू होने वाला है। सोनी के ट्विटर हेंडल से पिछले दिनों इस शो का एक टीजर शेयर किया गया था जिसमें सलमान खान कहते दिखे थे, ‘आ रहा हूं मैं।’ इस तरह के शो आम जनता के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होते। इससे एक तो अच्छी खासी रकम जीती जा सकती है, दूसरा अपने फेवरेट स्टार से मिला और उन्हें करीब से देखा भी जा सकता है। अगर आप भी इस बार इस शो में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है।

सलमान के शो में भाग लेने के लिए इस शो के मेकर्स द्वारा एक ऐप प्रोवाइड की जाएगी। उस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर यूजर को लॉग इन कर अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी। इस दौरान आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब आपको बड़ी होशियारी से देने होंगे। इन सवालों के जवाब आपको ‘हां या ना’ में देने होंगे। अपनी सुविधा अनुसार आप अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में जवाब देना चाहते हैं तो हिंदी चुनें और अंग्रेजी में जवाब देना चाहते हैं तो ऑप्शन में अंग्रेजी चुनें। इस दौरान आपको 40 लेवल पार करने होंगे। हर लेवल में 20 सवाल पूछे जाएंगे। हर लेवल पार करने के बाद प्लेयर को एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस दौरान जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उसे ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। इस ऑडिशन को क्लियर करने के बाद उसे शो में सलमान खान के साथ ’10 का दम’ में खेलने का मौका मिलेगा।

.@BeingSalmanKhan is back with your favourite game show #DusKaDum! To know more about it, keep watching Sony Entertainment Television. pic.twitter.com/mEqGnRbiJl

— Sony TV (@SonyTV) March 10, 2018