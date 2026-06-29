अरमान कोहली मशहूर फिल्म निर्माता राजकुमार कोहली के बेटे हैं। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में अभिनय शुरू किया, लेकिन वे एक सफल हीरो के रूप में अपनी पहचान नहीं बना सके। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं, जिनमें उनके पिता द्वारा निर्देशित ‘विरोधी (1992)’, ‘औलाद के दुश्मन (1993)’ और ‘कहर (1997)’ भी शामिल थीं।

लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद राजकुमार कोहली ने अरमान के करियर को फिर से पटरी पर लाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक नई फिल्म बनाई, जिसमें मल्टीस्टारर कलाकारों वाली फिल्में और सुपरनैचुरल कहानी। चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।

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जानी दुश्मन’ में 10 हीरो एक साथ आए थे नजर

राजकुमार कोहली को डायरेक्टर के तौर पर बड़ी कामयाबी 1976 में आई अपनी हॉरर फिल्म ‘नागिन’ से मिली थी। ये मूवी उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। ‘नागिन’ में कई बड़े स्टार्स थे, जिनमें रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान, रेखा, मुमताज, कबीर बेदी, विनोद मेहरा, अनिल धवन, योगिता बाली और अरुणा ईरानी जैसे कलाकार शामिल थे।

इसके बाद 1979 में उन्होंने एक और मल्टी-स्टारर ब्लॉकबस्टर सुपरनैचुरल मूवी ‘जानी दुश्मन’ बनाई। इस फिल्म में भी कई बड़े स्टार्स थे, जिसमें सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, रेखा, रीना रॉय, नीतू सिंह, योगिता बाली, बिंदिया गोस्वामी, सारिका और अरुणा रॉय का नाम शामिल था।

उनकी 1984 की ब्लॉकबस्टर मूवी ‘राज तिलक’ भले ही कोई सुपरनैचुरल फिल्म नहीं थी, लेकिन उसमें भी कई बड़े स्टार्स थे, जैसे सुनील दत्त, राज कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रीना रॉय, कमल हासन, राज किरण, योगिता बाली, रंजीता कौर और सारिका। इसलिए यह स्वाभाविक था कि उन्होंने अरमान कोहली की लीड एक्टर के तौर पर अगली फिल्म के लिए भी कई बड़े स्टार्स को इकट्ठा किया। इस फिल्म का नाम भी ‘जानी दुश्मन’ ही था, लेकिन इसके साथ ‘एक अनोखी कहानी’ भी जोड़ा गया था।

इस फिल्म की स्टार कास्ट में सनी देओल, अक्षय कुमार, मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी, आदित्य पंचोली, अरशद वारसी, सोनू निगम, आफताब शिवदासानी, रंभा, रजत बेदी और राज बब्बर जैसे कई बड़े नाम शामिल थे। 2000 के दशक की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले राजकुमार कोहली ने ‘लेहरन रेट्रो’ को बताया था, “आम तौर पर दो या तीन बड़े स्टार भी एक साथ काम नहीं करते। मैंने 10 बड़े स्टार्स को मनाया और एक साथ इकट्ठा किया।”

फिर जब फिल्म की कास्ट की तुलना राजकुमार संतोषी की 1998 की एक्शन फिल्म ‘चाइना गेट’ की कास्ट से की गई, जिसमें अमरीश पुरी, परेश रावल, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डेन्जोंगपा, इला अरुण, अनुपम खेर, गिरीश कर्नाड, समीर सोनी, कुलभूषण खरबंदा, टीनू आनंद, ममता कुलकर्णी, विजू खोटे और जगदीप जैसे कलाकार थे। तो राजकुमार ने कहा, “मैंने हीरो इकट्ठे किए हैं और ये एक्टर भी होंगे। ये उन 10 हीरो के अलावा होंगे। भारतीय स्क्रीन पर और किसने एक साथ 10 हीरो लिए।”

4-5 करोड़ की लागत के वीएफएक्स

राजकुमार कोहली ने कहा था, “इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स सबसे जरूरी चीज हैं। भारतीय स्क्रीन पर पहले कभी इतने स्पेशल इफेक्ट्स नहीं देखे गए। मुझे नहीं पता कि वीएफएक्स पर कितने करोड़ खर्च होंगे, लेकिन यह पक्का है कि यह 4 से 5 करोड़ रुपये से ज्यादा ही होगा।” फिल्ममेकर ने बताया था कि 1979 की अपनी हिट फिल्म ‘जानी दुश्मन’ के लिए स्पेशल इफेक्ट्स तैयार करते समय उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

फिल्ममेकर ने कहा था, “मुझे स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय हमारे पास जरूरी इक्विपमेंट भी नहीं थे। ‘जानी दुश्मन’ के लिए स्पेशल इफेक्ट्स की तलाश में मैं लंदन और फिर जापान भी गया, लेकिन मुझे कहीं भी मनचाहा इफेक्ट नहीं मिला। आखिरकार, हमारे टेक्नीशियन ने हमें एक शानदार इफेक्ट दिया। आज तो इतनी तकनीक मौजूद है कि आप अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी इफेक्ट बना सकते हैं।”

हालांकि, उन्होंने कहा कि 2002 की फिल्म ‘जानी दुश्मन’ उनकी पिछली हिट फिल्मों से प्रेरित थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि अपने मॉडर्न अंदाज की वजह से यह उनसे भी बेहतर साबित हो सकती है। राजकुमार ने कहा, “यह मेरी ही सफल फिल्मों जैसे ‘नागिन’ और ‘जानी दुश्मन’ से प्रेरित है। आखिरकार मुझे एक ऐसा विषय मिल गया है जो मुझे उन फिल्मों से कहीं बेहतर लगता है। आज की पीढ़ी कुछ अलग तरह की प्रस्तुति चाहती। मेरी फिल्म की प्रस्तुति बिल्कुल नई है। यह एक मॉडर्न फिल्म है, जिसमें सभी युवा कलाकार कॉलेज के छात्रों की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म का माहौल भी कुछ ऐसा ही है।”

फिल्म के लिए बनाए थे 58 सेट

फिल्म निर्माता ने दावा किया था, “हमारा मुकाबला विदेशी फिल्मों से है। हमारी कुछ भारतीय फिल्में दुनिया भर की टॉप 10 हिट फिल्मों में शामिल होती हैं। मुझे लगता है कि यह फिल्म उनसे भी बेहतर प्रदर्शन करेगी।” उन्होंने आगे कहा कि ‘जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी’ का पैमाना सिर्फ़ स्पेशल इफेक्ट्स से ही तय नहीं होता, बल्कि प्रोडक्शन डिज़ाइन से भी तय होता है। इस फिल्म में मैंने 58 सेट बनाए।

फ्लॉप हो गई राजकुमार कोहली की फिल्म

हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ‘जानी दुश्मन’ न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, बल्कि आज इसे एक खराब फिल्म माना जाता है। उस समय भी इसे सभी ने खराब बताया था। इसके बाद राजकुमार कोहली ने फिल्ममेकर के तौर पर रिटायरमेंट ले लिया और ‘जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी’ उनके निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म साबित हुई।

अरमान कोहली का एक्टिंग करियर भी धीमा पड़ गया। फिर वह जेपी दत्ता की 2003 की वॉर ड्रामा ‘एलओसी: कारगिल’ और सूरज बड़जात्या की 2015 की फैमिली ड्रामा ‘प्रेम रतन धन पायो’ में सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नजर आए। उन्होंने सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो ‘बिग बॉस 7’ में भी हिस्सा लिया था।

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