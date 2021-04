योगी बोले- बंगाल में भी बनाएंगे ऐंटी रोमियो दस्ता, टीएमसी के गुंडों को भेजेंगे जेल

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंगाल में भी एंटी रोमियो दस्ता बनाकर टीएमसी के गुंडों को जेल भेजेंगे। उनका कहना है कि दो मई के बाद दीदी जय श्रीराम बोलना शुरू कर देंगी। योगी के मुताबिक, बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। उसके बाद टीएमसी के गुंडों का हिसाब-किताब होगा।

हुगली जिले के कृष्णरामपुर में योगी ने कहा है कि बंगाल में जिस तरह से बीजेपी की लहर चल रही है, उससे साफ है कि दीदी का सूपड़ा साफ हो चुका है। अब इंतजार 2 मई का है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो कट मनी की प्रथा को बंद करके सोनार बांग्ला बनाने की मुहिम चलाई जाएगी। बीजेपी का एक ही ध्येय है और वो है बंगाल के लोगों को सुशासन देना।

To safeguard the interests of sisters & daughters, BJP will create Uttar Pradesh-like anti-Romeo squads in Bengal and put all TMC Romeos behind bars. After 2 May,Didi will start saying 'Jai Shree Ram': UP CM & BJP leader Yogi Adityanath at Krishnarampur, Hooghly#WestBengalPolls pic.twitter.com/Rq9nMeUjM5

