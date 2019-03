राहुल गांधी कौन हैं? इस बात की चर्चा बुधवार को सोशल मीडिया पर खूब हुई। दरअसल चेन्नई के एक वुमन कॉलेज में राहुल गांधी छात्राओं से चर्चा के लिए पहुंचे थे, इस दौरान होस्ट ने उनका परिचय कराया जो कि शाम तक सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया।

राहुल गांधी के परिचय में क्या कहा गया: राहुल गांधी के बारे में बतौर नेता के अलावा उनकी पर्सनल और व्यक्तित्व के बारे में कई बातें की गईं जो अभी तक बहुत कम लोगों को पता थी। इस दौरान वीडियो में दिख रहा था कि राहुल गांधी न सिर्फ अपने बारे में बातों को ध्यान से सुन रहे थे बल्कि मुस्कुरा भी रहे थे।

राहुल गांधी का परिचय करवाती होस्ट, देखें वीडियो…

Introduction, who is Rahul Gandhi beyond politics #VanakkamRahulGandhi pic.twitter.com/hH4cL19LvE

— Gopi Shah .. (@gops333) March 13, 2019