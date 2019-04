2019 लोकसभा चुनावों के तीन चरण के मतदान हो चुके हैं। वहीं चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। ऐसे में नेताओं की रैलियों और जनसभाओ का सिलसिला जारी है। इस ही सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी यूपी के वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में पीएम मोदी ने जहां पहले 7 किलोमीटर का रोड शो किया तो वहीं उसके बाद गंगा आरती भी की। रोड शो के दौरान पीएम मोदी को एक मुस्लिम शख्स ने शॉल भेंट की तो पीएम मोदी ने तुरंत उसे गले में पहन लिया।

7 किलोमीटर का रोड शो: वाराणसी में सबसे पहले पीएम मोदी ने बीएचयू में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्‍यार्पण किया और उसके बाद रोड शो की शुरुआत की। बता दें कि करीब सवा दो घंटे में पीएम मोदी ने करीब 7 किलोमीटर का रोड शो किया। रोड शो के दौरान ही एक सड़क किनारे एक मुस्लिम शख्स द्वारा पीएम मोदी को शॉल देने की कोशिश करते देख पीएम मोदी ने उससे वो शॉल ली और तुरंत उसे अपने गले में डाल लिया।



रोड शो के बाद गंगा आरती: 7 किलोमीटर के रोड शो के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी ने दशश्‍वमेध घाट पर गंगा आरती की। इस खास मौके पर पीएम मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडे मौजूद रहे।

शुक्रवार को भरेंगे पर्चा: बता दें कि पीएम नरेन्द्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार (26 अप्रैल) को पीएम मोदी पर्चा भरेंगे। बताया जा रहा है कि जद (यू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, नामांकन दाखिल किए जाने के दौरान मोदी के साथ होंगे। वहीं अभी तक की जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को मोदी सुबह 9.30 बजे बूथ प्रमुखों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और सुबह 11 बजे शहर के भगवान काल भैरव की पूजा करेंगे।

