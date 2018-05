पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में व्‍यापक पैमाने पर हिंसा हुई है। खबरों के मुताबिक, राज्‍य में सत्‍तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कई इलाकों में मतदाताओं को बूथ तक जाने भी नहीं दिया। मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी पर विपक्षी दलों के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले करने के आरोप लगे हैं। बमबारी और चाकूबाजी के बीच मतदाताओं को मतदान करना पड़ रहा है। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को कई जगहों पर टीयर गैस का भी प्रयोग करना पड़ा है। यहां तक कि पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया, उनपर भी हमले किए गए हैं। हिंसक घटनाओं की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि मुर्शिदाबाद में पोलिंग बूथ पर बम धमाके में बीजेपी उम्‍मीदवार तपन मंडल की मौत हो गई। चुनावी हिंसा में आधा दर्जन लोगों के मारे जाने की खबरें आ चुकी हैं। इसके बावजूद टीएमसी के वरिष्‍ठ नेता पार्थ चटर्जी ने व्‍यापक हिंसा न होने और मतदान के शांतिपूर्ण तरीके से चलने की बात कही है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने पंचायत चुनावों में इस कदर हो रही हिंसा को अप्रत्‍याशित करार देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। प. बंगाल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव हो रहे हैं। टीएमसी और वाम दलों के बीच बर्चस्‍व की लड़ाई पहले से ही चल रही है। दूसरी तरफ, भाजपा भी राज्‍य के ग्रामीण इलाकों में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव बंगाल में सत्‍तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रतिष्‍ठा का सवाल बन चुका है।

भाजपा के उदय ने बढ़ाई ममता की चिंता!: वर्ष 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनावों को आम चुनावों से पहले जनता का मूड भांपने का पैमाना भी माना जा रहा है। ऐसे में राज्‍य में दशकों तक शासन करने वाला वाम मोर्चा खोई जमीन तलाशने में जुटा है। कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जुगत में है। लेकिन, ममता बनर्जी के लिए इन दोनों से बड़ी चुनौती राज्‍य में तेजी से पांव पसार रही भाजपा है। अप्रैल के अंतिम दिनों में राज्‍य में कराए गए सर्वेक्षण में भाजपा दूसरी सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई थी। बीजेपी ने खासकर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में गहरी पैठ बनाई है। वाम दल और कांग्रेस के क्रमश: तीसरे और चौथे स्‍थान पर रहने की संभावना जताई गई है। टीएमसी को भय है कि आगामी लोकसभा चुनावों तक भाजपा की स्थिति और मजबूत न हो जाए। हालांकि, टीएमसी उम्‍मीदवार बिना किसी मुकाबले के 34 फीसद सीटों पर विजयी घोषित किए जा चुके हैं।

West Bengal: Voting booth vandalised allegedly by TMC workers in North Dinajpur's Sonadangi during #PanchayatPolls pic.twitter.com/I9epqPreXR

— ANI (@ANI) May 14, 2018