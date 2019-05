Election Results 2019: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की जीत में विदेशी ताकतों का हाथ होने का दावा किया है। चुनाव में अपनी पार्टी की सीटें घटने और बीजेपी के सीटें बढ़ने को लेकर ममता ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी ने ईवीएम से छेड़छाड़ की। ईवीएम को भगवा पार्टी के पक्ष में प्रोग्राम किया गया। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि राज्य में टीएमसी की सीटों में जबरदस्त कमी आई है, जिसके चलते ममता बनर्जी इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं।

बीजेपी पर लगाए संगीन आरोप: सीएम ममता बनर्जी ने शनिवार (25 मई) को कोलकाता में एक प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने देश को धोखा दिया। बीजेपी की इस जीत में दूसरे देशों का भी हाथ होने का अनुमान है। राष्ट्रहित की वजह से मैं कुछ बातें नहीं बोल रही हूं। करोड़ों रुपये खर्च करके वोट खरीदे गए। उत्तर बंगाल में असम से हमारी सीमाएं सटी हुई हैं। असम के वित्त मंत्री (हेमंत बिस्वा सरमा) बंगाल में दो सप्ताह तक रहे। वह यहां क्या कर रहे थे? सीमा सुरक्षा बल और बीएसएफ के जवान मतदाताओं को जबरन ले गए व वोट डलवाए। वहीं, इलेक्शन कमीशन तो इस चुनाव का मैन ऑफ द मैच है।

ममता ने इस्तीफा देने की पेशकश भी कीः लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहने के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने की पेशकश भी की। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देकर पार्टी का अध्यक्ष पद संभालना चाहती हूं। मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहती थी, क्योंकि कुर्सी मेरे लिए कुछ नहीं। हालांकि, पार्टी ने उसे खारिज कर दिया। मुझे कुर्सी की जरूरत नहीं, लेकिन कुर्सी को मेरी जरूरत है।’

West Bengal CM Mamata Banerjee: I told at the beginning of the meeting that I don't want to continue as the Chief Minister. pic.twitter.com/KZvH9oyTec

— ANI (@ANI) May 25, 2019