नवजोत सिंह के ख़िलाफ़ विक्रम सिंह मजीठिया ने भरा पर्चा तो सिद्धू ने दी चुनौती, बोले- हिम्मत है तो मजीठा से न लड़ें चुनाव

पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली नेता विक्रम जीत सिंह मजीठिया को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो केवल अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़कर दिखाएं। सिद्धू ने कहा कि मजीठिया का दो जगहों से चुनाव लड़ने का फैसला दिखाता है कि वो डरे हुए हैं। मजीठिया ने अमृतसर पूर्व के साथ मजीठा से भी नामांकन भरा है।

सिद्धू ने कहा कि अमृतसर के लोग उनके साथ हैं। उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। वो किसी भी सूरत में दो सीटों से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। लेकिन लगता है कि विक्रम जीत सिंह को अपनी जीत का भरोसा नहीं है। तभी वो दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। ध्यान रहे कि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपने साले विक्रम जीत सिंह को सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतारा है। उनका दावा है कि वो सिद्धू का घमंड तोड़ेंगे।

विक्रम जीत सिंह मजीठिया फिलहाल विवादों के केंद्र में भी हैं। ड्रग्स मामले में फिलहाल वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। सिद्धू पहले भी उन्हें कटघरे में खड़ाकर चुके हैं। बकौल सिद्धू पंजाब में ड्रग्स के अवैध कारोबार के मुखिया विक्रमजीत सिंह ही हैं।

If you (Bikram Singh Majithia) have guts then leave Majitha and contest elections only from the Amritsar East: Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu on nomination of SAD candidate Bikram Singh Majithia who has filed nomination from Majitha & Amritsar East constituencies pic.twitter.com/JvkLBPYJFi

— ANI (@ANI) January 29, 2022