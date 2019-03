भाजपा कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। जिसके चलते आगामी चुनावों में भाजपा को भीतरघात से निपटना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला, जब केन्द्रीय मंत्री और पटना साहिब सीट से उम्मीदवार बनाए गए रविशंकर प्रसाद को पार्टी कार्यकर्ताओं के ही विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल रविशंकर प्रसाद मंगलवार को बिहार पहुंचे थे और जब वह पटना एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तो एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने ‘रविशंकर प्रसाद गो बैक’ के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए। इतना ही नहीं कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्यसभा सांसद आरके सिंह के समर्थन में नारेबाजी की।

मीडिया के साथ बातचीत में कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये हवा-हवाई नेता हैं, इनके पास कार्यकर्ता नहीं हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से जनता के बीच काम किया, लेकिन एक गलत आदमी को टिकट दिया गया है, जो कभी भी जनता और समाज के बीच नहीं रहा। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरके सिन्हा का समर्थन किया और उन्हें जमीनी नेता करार दिया। वहीं रविशंकर प्रसाद के स्वागत में भी बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे थे। टाइम्स नाउ की एक खबर के अनुसार, रविशंकर प्रसाद के एयरपोर्ट से जाने के बाद उनके समर्थकों की प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुई और एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षाबलों ने स्थिति को संभाला।

#WATCH Group of BJP workers protest outside Patna airport, raise slogans “Ravi Shankar Prasad, go back, go back! RK Sinha (BJP Rajya Sabha MP) zindabad, zindabad!” #Bihar #LokSabhaElections pic.twitter.com/mFBHaGdiCD

— ANI (@ANI) March 26, 2019