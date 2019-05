नौसेना के पूर्व अध्यक्ष एल.रामदास ने गुरुवार को पूर्व पीएम राजीव गांधी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के हालिया दावे को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि राजीव तब आधिकारिक दौरे पर थे। गुरुवार (नौ मई, 2019) शाम एडमिरल रामदास ने इस बाबत मीडिया से भी बात की। उसी दौरान कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया कि क्या पूर्व पीएम के साथ तब इटली मूल के लोग भी थे? पूर्व नेवी चीफ ने इस पर झल्लाते हुए जवाब दिया- लड्डू थे, पेड़े थे।

दरअसल, बुधवार (आठ मई) को दिल्ली में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि राजीव आईएनएस विराट पर छुट्टियां मनाने गए थे। गुरुवार को रामदास समेत नेवी के चार पूर्व अधिकारियों ने इस बात का खंडन किया। रामदास ने तीन तत्कालीन सहयोगियों से बातचीत करने के बाद इस मसले पर मीडिया के लिए संयुक्त बयान भी जारी किया।

ताजा मामले में जब पत्रकारों ने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया, “वे एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। तिरुवनंतपुरम में तो हमने उन्हें देखा भी नहीं। हमने उन्हें हेलीकॉप्टर से पिक किया था और विराट में आए। वह दो रात रहे और फिर अगली सुबह वह चले गए। हम लोगों ने उस दिन लक्षद्वीप में उन्हें दो-चार द्वीप दिखाए थे। वह द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए) के वह अध्यक्ष थे, इसलिए वह समस्या जानना चाहते थे।”

यह पूछे जाने पर कि कौन था उनके साथ, क्या इटली के लोग या अमिताभ बच्चन का परिवार था उनके साथ? जवाब आया- हैं जी? लड्डू थे, जानते हो। पेड़े थे और कुछ नहीं था। वह बिल्कुल आधिकारिक दौरा था, जहां से वह आईडीए की बैठक में चले गए थे।

आगे पत्रकारों ने आगे पूछा- यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने जो उन्हें लेकर दावा किया है, वह गलत है? इस बारे में रामदास ने कहा कि बिल्कुल गलत है। देखें, वीडियोः

